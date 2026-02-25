Cortes de luz este jueves 26 de febrero de 2026 en Bogotá, Chía y Cajicá

–(Foto Enel Colombia). Por trabajos de mantenimiento y de ajuste de redes, hay cortes del servicio de energía este jueves 26 de febrero de 2026 en sectores de la capital de la República y de los municipios de Chía y Cajicá, Cundinamarca.

Localidad de Bosa

Barrio Remanso Urbano. De la carrera 86 a carrera 88 entre calle 82 Sur a calle 84 Sur – Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Barrio San Diego Bosa. De la carrera 79 a carrera 81 entre calle 75 Sur a calle 77 Sur – Desde las 3:30 p. m. hasta las 11:59 p. m.

Localidad de Chapinero

Barrio Pardo Rubio. De la calle 44 a calle 48 entre carrera 5 a carrera 8 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Fontibón

Barrio Centro Fontibón. De la carrera 96 a carrera 98 entre calle 20 a calle 22 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 6:00 p. m.

Barrio Villemar. De la carrera 95 a carrera 97 entre calle 19 a calle 22 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 6:00 p. m.

Localidad de Kennedy

Barrio Ciudad Kennedy Oriental. De la carrera 76 a carrera 78 entre calle 33 Sur a calle 37 Sur – Desde las 7:45 a. m. hasta las 1:45 p. m.

Localidad de Puente Aranda

Barrio Galán. De la carrera 56 a carrera 58 entre calle 0 a calle 2 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 6:00 p. m.

Localidad de Rafael Uribe Uribe

Barrio La Paz. De la calle 51 Sur a calle 53 Sur entre carrera 3 a carrera 5 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 4:30 p. m.

Barrio La Picota Oriental. De la carrera 3 a carrera 5 entre calle 48 Sur a calle 53 Sur – Desde las 8:00 a. m. hasta las 4:30 p. m.

Localidad de San Cristóbal

Barrio San Blas. De la calle 23 Sur a calle 25 Sur entre carrera 9 Este a carrera 12 Este – Desde las 8:45 a. m. hasta las 12:00 p. m.

Barrio San José Sur Oriental. De la calle 41 Sur a calle 43 Sur entre carrera 5 Este a carrera 7 Este – Desde las 7:30 a. m. hasta las 1:00 p. m.

Localidad de Santa Fe

Barrio Las Cruces. De la calle 0 a calle 2 entre carrera 5 a carrera 7 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Suba

Barrio Altos de Chozica. De la carrera 86 a carrera 88 entre calle 130 a calle 134 – Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:15 p. m.

Barrio Casablanca Suba II. De la calle 235 a calle 237 entre carrera 71 a carrera 73 – Desde las 7:45 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Barrio Casablanca Suba Urbano. De la calle 234 a calle 241 entre carrera 71 a carrera 78 – Desde las 7:45 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Barrio Potosí. De la calle 115 a calle 117 entre carrera 69 a carrera 71 – Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:15 p. m.

Barrio Santa Rosa. De la calle 114 a calle 116 entre carrera 69 a carrera 71 – Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:15 p. m.

Localidad de Tunjuelito

Barrio Santa Lucía. De la carrera 17 a carrera 20 entre calle 46 Sur a calle 49 Sur – Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Usaquén

Barrio El Rocío Norte. De la calle 181 a calle 183 entre carrera 6 a carrera 8 – Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:00 p. m.

—

Municipios aledaños a Bogotá

—

Chía, Cundinamarca

Municipio de Chía. Sector Mercenario – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Municipio de Cajicá, Cundinamarca

Municipio de Cajicá. Vereda Chuntame – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Recomendaciones y consejos para los usuarios de Enel Colombia

-Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.

-Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.

-Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.

-Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.

-En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.