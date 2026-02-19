Bogotá y España fortalecen cooperación en cultura, agua, migración y social

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá

El alcalde Mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán dio la bienvenida al nuevo embajador de España en Colombia, Santiago Jiménez Martín, con quien sostuvo un encuentro en busca de fortalecer la relación bilateral y proyectar nuevas oportunidades de cooperación en sectores estratégicos como la cultura, el patrimonio, el acceso a agua y saneamiento básico, y la atención a población migrante.

Durante la reunión, en la que también participaron la Consejería de Relaciones Internacionales de Bogotá y la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte (SDCRD), se resaltó el interés de Bogotá en que sus prioridades sean incluidas en el nuevo Marco de Asociación País (MAP) entre Colombia y España, actualmente en negociación. Este instrumento guiará la cooperación española durante los próximos cuatro años.

“Para Bogotá, el relacionamiento internacional es una herramienta estratégica que incide directamente en la atracción de inversión, el fortalecimiento institucional y la mejora de la calidad de vida. La cooperación con España, un aliado clave con más de 1.300 empresas presentes en el país y una activa agenda cultural, demuestra el potencial de estas alianzas para el desarrollo económico y social de nuestra ciudad”, señaló el alcalde Galán.

España es un aliado clave de Bogotá en el ámbito cultural. En años recientes ha apoyado la realización del BIME, uno de los encuentros más importantes de la industria musical y sonora de Iberoamérica; es el país invitado de honor en la FILBo 2025 y está avanzando en la creación del Centro Cultural de España en el centro histórico. Además, se acordó que Madrid será la ciudad invitada en el Festival Internacional de las Artes de Bogotá (FIAV) en 2026.

Bogotá también busca ampliar esta colaboración a través de programas como FONPRODE, para el financiamiento de proyectos de desarrollo sostenible; el Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento (FCAS), con potencial para beneficiar a poblaciones rurales de la ciudad; y el programa Patrimonio para el Desarrollo, en el que podrían articularse iniciativas como la restauración de espacios patrimoniales y el fortalecimiento de distritos culturales como el Bronx y el Parque Arqueológico de Usme.

“Actualmente, España adelanta nueve proyectos de cooperación en Bogotá, con una inversión cercana a los 4,5 millones de euros en áreas clave como migración, salud sexual y reproductiva, acceso al agua y otros sectores estratégicos, lo que evidencia la solidez y el alcance de nuestra relación bilateral”, destacó el embajador de España en Colombia.

Este encuentro se suma a la agenda de diplomacia urbana de Bogotá, que ha promovido recientemente alianzas con países como Francia y Singapur en temas de innovación social, movilidad y seguridad. La capital continúa abriendo sus puertas para aprender del mundo y compartir lo mejor de su visión urbana y social.