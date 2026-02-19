Cortes de luz este viernes 20 de febrero de 2026 en Bogotá

–(Foto Enel Colombia). Por trabajos de mantenimiento y de ajuste de redes, hay cortes del servicio de energía este viernes 20 de febrero de 2026 en sectores de la capital de la República.

Localidad de Chapinero

Barrio El Chicó. De la carrera 18 a carrera 20 entre calle 87 a calle 90 – Desde las 7:45 a. m. hasta las 4:45 p. m.

Localidad de Kennedy

Barrio Hipotecho. De la calle 5 a calle 7 entre carrera 67 a carrera 70 – Desde las 7:00 a. m. hasta las 6:00 p. m.

Barrio Llano Grande. De la carrera 84 a carrera 86 entre calle 38 Sur a calle 40 Sur – Desde las 7:45 a. m. hasta las 4:45 p. m.

Barrio Provivienda Oriental. De la carrera 68 a carrera 70 entre calle 23 Sur a calle 31 Sur – Desde las 6:00 a. m. hasta las 4:00 p. m.

Barrio Timiza. De la carrera 72 a carrera 74 entre calle 37 Sur a calle 40 Sur – Desde las 7:30 a. m. hasta las 4:30 p. m.

Localidad de Rafael Uribe Uribe

Barrio La Picota Oriental. De la carrera 3 a carrera 5 entre calle 50 Sur a calle 52 Sur – Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:45 p. m.

Barrio San Luis. De la calle 35 Sur a calle 37 Sur entre carrera 9 a carrera 12 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Localidad de Suba

Barrio Casablanca Suba Urbano. De la calle 233 a calle 237 entre carrera 71 a carrera 73 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 6:00 p. m.

Barrio Las Mercedes Suba Rural. De la carrera 110 a carrera 112 entre calle 156 a calle 159 – Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Usaquén

Barrio Cedritos. De la calle 139 a calle 141 entre carrera 6 a carrera 8 – Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Recomendaciones y consejos para los usuarios de Enel Colombia

-Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.

-Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.

-Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.

-Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.

-En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.