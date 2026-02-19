Línea 1 del Metro de Bogotá: Beneficios, datos clave y más detalles
Foto: Empresa Metro de Bogotá
La Línea 1 del Metro de Bogotá ya registra un avance del 72,13 % con corte al 31 de enero de 2026, consolidándose una vez más como el proyecto de infraestructura de movilidad más importante del país. ¡Conoce aquí datos clave de este megaproyecto!
Características de la Línea 1 del Metro de Bogotá:
- Tendrá 23,9 kilómetros.
- Inversión total: $ 22.33 billones de pesos.
- Empleos actuales: más de 15.000 personas (400 de nacionalidad china).
- 18 entidades brindan acompañamiento y seguridad a las comunidades vecinas.
- Será una de las primeras líneas más extensas del continente, por encima de las primeras líneas de ciudades como Quito (22 km), Panamá (21 km), Sao Paulo (20,4 km), Santiago (19,3 km), Ciudad de México (18,8 km), Río de Janeiro (16,0), Santo Domingo (14,5 km) y Buenos Aires (9,4 km).
- Frentes de obra: Son seis tramos.
Pasajeros:
- Movilizará 72.000 pasajeros hora/sentido, beneficiando, de manera directa, a cerca de tres millones de habitantes de 78 barrios en nueve localidades.
- En marzo de 2028, transportará a 1’050.000 personas cada día a una velocidad comercial de 43 kilómetros por hora.
El avance de este megaproyecto se consolida con la llegada del sexto tren del Metro a la capital del país, conoce más en la siguiente pieza gráfica:
Trazado y estaciones:
- Inicia en la localidad de Bosa. Termina en la avenida Caracas con calle 72. Atraviesa nueve localidades: Bosa, Kennedy, Puente Aranda, Los Mártires, Antonio Nariño, Santa Fe, Chapinero, Teusaquillo y Barrios Unidos.
- Contará con 16 estaciones, de las cuales 10 estarán integradas con TransMilenio.
- El Sistema tendrá un total de 28 edificios de accesos.
- Las estaciones tendrán arquitectura bioclimática. Tendrán recirculación del agua, iluminación led y se aprovechará la energía generada durante el frenado de los trenes.Hasta el 35 % de la energía generada en el frenado de los trenes podrá ser aprovechada en el arranque de otros trenes.
- La Línea 1 del Metro de Bogotá tendrá un mínimo de 5.000 individuos arbóreos dentro del diseño paisajístico.
- La altura promedio del viaducto está entre 13,5 y 14 metros.
- El sistema contará con 4.800 cámaras, que serán instaladas en el viaducto, al interior de las estaciones, el patio taller, los trenes y los vagones.
Beneficios
- A lo largo de toda la construcción de la Línea 1 del Metro de Bogotá se estima que se generarán alrededor de 17.000 empleos directos e indirectos.
- La Línea 1 del Metro de Bogotá tendrá 9.750 cupos de cicloparquederos y 22,3 kilómetros nuevos de ciclorruta.
- El Metro transportará cómodamente a 1’050.000 personas cada día a una velocidad comercial de 43 km/h, aunque los trenes pueden desarrollar una velocidad máxima de 80 km/h.
- La Línea 1 del Metro de Bogotá movilizará 72 mil pasajeros hora/sentido, beneficiando, de manera directa, a cerca de tres millones de habitantes de 78 barrios en nueve localidades.
- El Metro ahorrará dos horas diarias de desplazamiento. Entre Bosa y Chapinero, serán 27 minutos de viaje desde la Estación 1 en Gibraltar a la Calle 72.
- También ahorrará 19 millones de galones de combustibles fósiles al año
- Se dejarán de emitir cerca de 171.000 toneladas de CO2 al año. Esto equivale a tener un bosque de 3.420.000 árboles. Este bosque sería como tener dentro de Bogotá un área equivalente a 12 parques Simón Bolívar.
- Tendrá cerca de 45.000 metros cuadrados de espacios comerciales en los edificios laterales.
- Contempla 1’348.106 metros cuadrados de espacio público renovado y 94.856 metros cuadrados de nuevo espacio público. Esta área equivale a 200 canchas de fútbol de el estadio El Campín (La cancha mide 7.140 m2).