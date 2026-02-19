Línea 1 del Metro de Bogotá: Beneficios, datos clave y más detalles

Foto: Empresa Metro de Bogotá

La Línea 1 del Metro de Bogotá ya registra un avance del 72,13 % con corte al 31 de enero de 2026, consolidándose una vez más como el proyecto de infraestructura de movilidad más importante del país. ¡Conoce aquí datos clave de este megaproyecto!

Características de la Línea 1 del Metro de Bogotá:

Tendrá 23,9 kilómetros.

Inversión total: $ 22.33 billones de pesos.

Empleos actuales: más de 15.000 personas (400 de nacionalidad china).

18 entidades brindan acompañamiento y seguridad a las comunidades vecinas.

Será una de las primeras líneas más extensas del continente, por encima de las primeras líneas de ciudades como Quito (22 km), Panamá (21 km), Sao Paulo (20,4 km), Santiago (19,3 km), Ciudad de México (18,8 km), Río de Janeiro (16,0), Santo Domingo (14,5 km) y Buenos Aires (9,4 km).

Frentes de obra: Son seis tramos.

Pasajeros:

Movilizará 72.000 pasajeros hora/sentido, beneficiando, de manera directa, a cerca de tres millones de habitantes de 78 barrios en nueve localidades.

En marzo de 2028, transportará a 1’050.000 personas cada día a una velocidad comercial de 43 kilómetros por hora.

El avance de este megaproyecto se consolida con la llegada del sexto tren del Metro a la capital del país, conoce más en la siguiente pieza gráfica:

Pieza gráfica de la Empresa Metro de Bogotá.

Trazado y estaciones:

Inicia en la localidad de Bosa. Termina en la avenida Caracas con calle 72. Atraviesa nueve localidades: Bosa, Kennedy, Puente Aranda, Los Mártires, Antonio Nariño, Santa Fe, Chapinero, Teusaquillo y Barrios Unidos.

Contará con 16 estaciones, de las cuales 10 estarán integradas con TransMilenio.

El Sistema tendrá un total de 28 edificios de accesos.

Las estaciones tendrán arquitectura bioclimática. Tendrán recirculación del agua, iluminación led y se aprovechará la energía generada durante el frenado de los trenes.Hasta el 35 % de la energía generada en el frenado de los trenes podrá ser aprovechada en el arranque de otros trenes.

La Línea 1 del Metro de Bogotá tendrá un mínimo de 5.000 individuos arbóreos dentro del diseño paisajístico.

La altura promedio del viaducto está entre 13,5 y 14 metros.

El sistema contará con 4.800 cámaras, que serán instaladas en el viaducto, al interior de las estaciones, el patio taller, los trenes y los vagones.

Beneficios