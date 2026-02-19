El expríncipe británico Andrés fue detenido por sus vínculos con Epstein

–Andrés Mountbatten Windsor, hijo de la difunta reina Isabel, expríncipe británico y ex duque de York, fue detenido por la Policía del Valle del Támesis bajo la sospecha de mala conducta en el ejercicio de un cargo público, según reportan la BBC y The Telegraph.

La detención se llevó a cabo como resultado del examen policial de las denuncias contra Andrew Mountbatten-Windsor derivadas de las revelaciones de los archivos Epstein, entre ellas la sospecha de que, cuando ejercía como enviado comercial del Reino Unido, habría facilitado información confidencial al fallecido depredador sexual Jeffrey Epstein.

«Como parte de la investigación, hoy hemos arrestado a un hombre de unos sesenta años de Norfolk bajo sospecha de mala conducta en un cargo público y estamos realizando búsquedas en direcciones de Berkshire y Norfolk. El hombre permanece bajo custodia policial en este momento», comunicó la Policía del Valle del Támesis.

La detención del expríncipe, hermano menor del actual monarca británico, el rey Carlos III, se llevó a cabo el día de su 66.º cumpleaños, cuando se encontraba en su nueva residencia de la finca de Sandringham, propiedad personal del rey y ubicada en el este de Inglaterra.

Efectivos policiales procedieron a registrar la vivienda y un segundo domicilio en el condado de Berkshire, próximo a Londres. Este último foco de la investigación probablemente se trata de Royal Lodge, la mansión del regio barrio de Windsor donde el ex duque vivió durante más de dos décadas con sus hijas y su ex mujer, Sarah Ferguson.

Previamente, la Policía del Valle del Támesis había confirmado que estaba investigando las acusaciones de que Andrés compartió información confidencial cuando trabajaba como enviado comercial británico.

Además, el expríncipe fue acusado por separado de agredir sexualmente a la denunciante Virginia Giuffre, con quien llegó a un acuerdo civil pese a negar las acusaciones, y de pasar una noche con una mujer que fue trasladada al Reino Unido para mantener relaciones sexuales con él.

Asimismo, los archivos del caso Epstein publicados a finales de enero contienen imágenes del expríncipe agachado junto a una mujer no identificada en la mansión del financista pedófilo en Nueva York. Posteriormente, trascendió que la mujer, que aparecía tendida en el suelo, era una víctima de trata sexual.

Andrew Mountbatten-Windsor, exduque de York, fue despojado de sus títulos el pasado octubre y desalojado de su residencia real de Royal Lodge, en Windsor, debido a su relación de amistad con Epstein y a los escándalos mediáticos que la siguieron.

Tenía una sólida relación con Ghislaine Maxwell, quien cumple actualmente una condena de 20 años por conspirar con el fallecido magnate durante casi una década para facilitar el tráfico sexual de menores.

Previamente, el rey Carlos III del Reino Unido dio su apoyo al Palacio de Buckingham para que colabore en la investigación policial sobre su hermano menor. (Información RT).