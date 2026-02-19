SuperSalud anuncia investigación por muerte del niño Kevin Acosta

–La Superintendencia Nacional de Salud rompió su silencio sobre el caso del niño Kevin Arley Acosta Pico, de 7 años, y tras expresar «sus más profundas condolencias» a la familia del menor quien falleció el 13 de febrero de 2026 en Bogotá, «tras circunstancias derivadas de su condición de hemofilia A severa, complicada por inhibidores y un accidente deportivo que ocasionó un trauma craneoencefálico severo», anunció que inició una auditoría sobre el proceso de atención a fin de establecer responsabilidades e imponer sanciones si es el caso.

«Este lamentable hecho pone de relieve los desafíos persistentes en la prestación oportuna de servicios de salud, particularmente en el acceso a medicamentos esenciales para enfermedades huérfanas como la hemofilia, y de la importancia del autocuidado requerido en estos casos», afirma el organismo de control.

Añade que según las denuncias públicas, realizadas por la familia y organizaciones como la Liga Colombiana de Hemofílicos, el menor no recibió el medicamento profiláctico Emicizumab, comercialmente Hemlibra, durante aproximadamente dos meses. La Nueva EPS era la entidad responsable de su atención.

Y puntualiza: «En respuesta a este caso hemos iniciado una auditoría focalizada sobre el proceso de atención al menor Kevin, incluidas las barreras administrativas y la entrega del medicamento por parte de Nueva EPS y el prestador del servicio; así como el análisis del cumplimiento del protocolo, autorizaciones y suministro del tratamiento para la atención de la hemofilia diagnosticada al menor de edad. Esta indagación verificará si se omitieron las normas vigentes en el SGSSS sobre la entrega oportuna de medicamentos y las directrices para la atención de pacientes con enfermedades huérfanas».

Finalmente la Superintendencia de Salud advierte que «cualquier irregularidad detectada podría derivar en sanciones administrativas, multas o las medidas correctivas adicionales de ley a que hubiere lugar a los responsables de la prestación del servicio de salud para la garantía primordial de los derechos de los usuarios».