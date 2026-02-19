Invima ordenó retiro de producto infantil «Delicada Espuma Limpiadora» por alteración microbiológica

—El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), notificó que en el marco de sus acciones de inspección, vigilancia y control y del Programa “Demuestra la Calidad”, ordenó el retiro inmediato del mercado, en todo el país, del producto DELICADA ESPUMA LIMPIADORA 210 mL, utilizada para bañar a bebés y niños, identificado con Notificación Sanitaria Obligatoria NSOC81756-17CO, correspondiente al LOTE 2506022.

Esta medida se adopta tras los resultados analíticos del Laboratorio del Invima, que evidenciaron un recuento de microorganismos mesófilos aerobios totales por encima del límite máximo permitido para productos cosméticos, según lo establecido en la Resolución 2120 de 2019, clasificando el producto como Producto Alterado (Alterado 2).

El registro sanitario del producto corresponde a ECOTU S.A.S., y su fabricación fue realizada por TECSER LABORATORIOS S.A.. No se reportan fecha de producción ni fecha de vencimiento asociadas al lote objeto de la alerta.

Al respecto, el organismo de control sanitario, formuló las siguientes recomendaciones:

A la ciudadanía:

-Suspender de inmediato el uso del producto mencionado.

-Informar al Invima o a los entes territoriales de salud si se tiene conocimiento de lugares donde se distribuya o comercialice el producto.

-Reportar cualquier evento no esperado asociado a la aplicación del producto a través de la página web del Invima.

A las Secretarías de Salud:

-Realizar las actividades de inspección, vigilancia y control en los establecimientos de su competencia donde potencialmente puedan utilizar o comercializar el producto referenciado y adoptar las medidas sanitarias a que haya lugar.

-Informar al Invima en caso de hallar el citado producto.

A los establecimientos:

-Abstenerse de distribuir y comercializar el producto alterado identificado, so pena de ser sujetos de la aplicación de medidas sanitarias y procesos sancionatorios.

La Dirección de Cosméticos, Aseo, Plaguicidas y Productos de Higiene Doméstica del Invima reiteró el compromiso con la protección de la salud pública, fortaleciendo las acciones de control para garantizar que los productos cosméticos que circulan en el país cumplan con los estándares de calidad y seguridad establecidos.