Trump envía el portaviones más grande del mundo a Oriente Medio y concentra el mayor poder aéreo desde la invasión de Irak

–(Imagen @CVN78_GRFord). El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó el envío a Oriente Medio del USS Gerald R. Ford, el mayor y más avanzado portaviones del mundo, acompañado de su grupo de combate y de más de medio centenar de cazas, incluidos F?22 y F?35, informa The New York Post.

El buque, de propulsión nuclear, zarpó el martes por el Atlántico rumbo al estrecho de Gibraltar y se unirá al grupo de combate del USS Abraham Lincoln como demostración de fuerza en plena negociación con Irán.

Sailors aboard the USS Gerald R. Ford (CVN 78) stand proudly at the rails, forming a striking display of discipline and honor as they pull into Naval Station Norfolk. This iconic Navy tradition is a powerful symbol of unity and dedication.#USNavy #USSGeraldRFord #Homecoming pic.twitter.com/fVyKXuBNqf — U.S. 2nd Fleet (@US2ndFleet) January 17, 2024

El grupo del USS Gerald R. Ford, escoltado por los destructores USS Bainbridge, USS Mahan y USS Winston Churchill, se suma a otros cuatro destructores desplegados en el mar Arábigo, tres en el estrecho de Ormuz, uno en el mar Rojo y dos buques de combate en el golfo Pérsico.

De acuerdo con Axios, Washington ha trasladado también más de 50 aviones de combate —entre ellos F?16, F?22 y F?35 con capacidad furtiva— a bases de la región, lo que permitiría ejecutar bombardeos en profundidad sobre territorio iraní y dar cobertura defensiva a tropas y aliados estadounidenses.

Last night I witnessed first hand the crew of @CVN78_GRFord’s unmatched ability to conduct continuous combat operations at all hours. pic.twitter.com/40jGzSy0dG — Secretary of the Navy John C. Phelan (@SECNAV) April 11, 2025

El nuevo despliegue se produce mientras Teherán advierte que responderá con ataques de represalia contra fuerzas y socios de Estados Unidos si se lanza una ofensiva, y después de que Irán cerrara esta semana el estrecho de Ormuz para realizar maniobras con fuego real.

The Wall Street Journal destacó que Estados Unidos está enviando a Oriente Medio importantes volúmenes de cazas y aeronaves de apoyo, concentrando la mayor cantidad de poder aéreo en la región desde la invasión de Irak en 2003.

El refuerzo llega en un momento de alta tensión estratégica, mientras Donald Trump recibe informes sobre opciones militares para golpear a Irán, incluso al mismo tiempo en que los asesores de su Administración mantienen conversaciones con Teherán sobre su programa nuclear.

En los últimos días, EE.UU. envió cazas avanzados F-35 y F-22 hacia la región, de acuerdo con datos de seguimiento de vuelos y un funcionario estadounidense citado por el periódico. A esto se suma el envío de un segundo portaaviones con aviones de ataque y de guerra electrónica, además de aeronaves de mando y control —cruciales para coordinar campañas aéreas de gran escala— y el despliegue en las últimas semanas de defensas antiaéreas consideradas críticas.

Según funcionarios estadounidenses consultados por WSJ, el poder reunido permitiría ejecutar una ofensiva aérea sostenida durante semanas contra Irán, en lugar de un ataque único y limitado como la operación de junio del año pasado contra las instalaciones nucleares del país persa.

Aun con la fuerza disponible, el objetivo final de una eventual acción militar sigue sin estar definido. Las fuentes del medio indican que Trump todavía no ha decidido si finalmente ordenará los ataques contra Irán. De hacerlo, entre las potenciales metas estarían varias opciones que le propusieron en las sesiones informativas, todas ellas «diseñadas para maximizar el daño» a Teherán y a sus aliados regionales.

Incluyen una campaña para matar a líderes políticos y militares iraníes con el objetivo de derribar al Gobierno, así como un ataque aéreo más limitado enfocado en blancos como instalaciones nucleares y de misiles balísticos. En ambos casos, se plantea una operación potencialmente prolongada durante semanas.

El propio presidente estadounidense ha dado a entender que preferiría un arreglo diplomático con Irán. No obstante, sus asesores de seguridad nacional abordaron el tema de Irán durante una reunión en la Casa Blanca este miércoles, según un alto funcionario de la Administración. (Información RT).