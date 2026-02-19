Aseguran $423 mil millones para construir planta de producción de medicamentos en Colombia

–El Ministerio de Salud, la Universidad de Antioquia y el Instituto Nacional de Salud firmaron un convenio interadministrativo que garantiza recursos de hasta 423.613 millones de pesos para la construcción, dotación y puesta en marcha de la nueva planta de producción de medicamentos esenciales de dicha universidad en el departamento de Antioquia.

El acuerdo, con una proyección de ejecución a siete años, permitirá fortalecer de manera inmediata la planta actual ubicada en Medellín mediante la adquisición de equipos y tecnología, mientras avanza el proceso de construcción de la nueva infraestructura en el campus de El Carmen de Viboral.

Del total de recursos, 350 mil millones de pesos serán aportados por el Ministerio de Salud, distribuidos en vigencias futuras hasta 2032. La Universidad de Antioquia contribuirá con el terreno para el proyecto, la planta actual y su capacidad académica, científica e investigativa.

La planta actual de medicamentos esenciales, con más de 30 años de trayectoria, ha sido clave en la producción de medicamentos estratégicos para enfermedades desatendidas, malaria y VIH, entre otras, consolidando el papel de la Universidad de Antioquia en la apuesta por la soberanía farmacéutica nacional.

Además, recientemente fue habilitada como proveedora oficial de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), lo que permitirá ampliar el suministro de medicamentos a otros países de la región y fortalecer la sostenibilidad del proyecto.

Respecto al nuevo proyecto, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, afirmó: “Con este convenio garantizamos recursos históricos para fortalecer la producción pública de medicamentos en Colombia. La nueva planta de medicamentos esenciales es una apuesta estratégica para el acceso oportuno a tratamientos y la reducción de la dependencia externa en medicamentos prioritarios para la salud pública del país».

Con esta iniciativa, el gobierno del presidente Petro avanza en su legado de recuperación de la soberanía del país en materia de producción de medicamentos, fortaleciendo su autonomía sanitaria.

“Esta apuesta estratégica prioriza la vida, garantiza acceso oportuno a tratamientos, reduce la dependencia externa y consolida la salud como un derecho, un pilar de desarrollo y una prioridad nacional», indicó el Ministerio de Salud.