Pasos para agendar visitas en los senderos ecológicos de Bogotá 

Foto: Acueducto de Bogotá

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) invita a la ciudadanía que desea visitar los senderos de Bogotá a realizar el proceso de agendamiento por medio de la aplicación Caminos de los Cerros Orientales o por la página web: https://caminos.eaab.gov.co/

Pasos para agendar tu visita en los senderos ecológicos de Bogotá