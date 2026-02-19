Pasos para agendar visitas en los senderos ecológicos de Bogotá
Foto: Acueducto de Bogotá
La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) invita a la ciudadanía que desea visitar los senderos de Bogotá a realizar el proceso de agendamiento por medio de la aplicación Caminos de los Cerros Orientales o por la página web: https://caminos.eaab.gov.co/
Pasos para agendar tu visita en los senderos ecológicos de Bogotá
- Descarga la aplicación Caminos de los Cerros Orientales disponible en las tiendas de los sistemas operativos Android y Apple también puedes agendar en la página web de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB).
- Al abrir la aplicación podrás escoger las opciones de visitas disponibles de senderos o humedales, verás las opciones en el momento.
- Escoge la visita de tu interés y verás la información general según el sendero escogido en diferentes categorías. Podrás consultar las rutas para llegar al ingreso, las modalidades de transporte que ofrece la ciudad, atractivos del sendero e información general relacionada con las actividades permitidas en este lugar.
- Selecciona el lugar y ya estás listo para agendar tu visita. Da clic en ‘reserva aquí’ y diligencia la información que te solicitan.
- Por último, da clic en ‘crear reserva’ y listo, en minutos te llegará al correo la confirmación de tu reserva con los códigos QR y el aplicativo te confirmará el registro.
- Si por algún motivo no asistirás puedes cancelar la inscripción individual. Selecciona el mensaje y da clic en la tabla ubicada junto al código QR y cancela tu reserva.