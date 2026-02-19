Mercenario colombiano que luchó en las filas de Ucrania fue condenado en ausencia en Rusia

–Un mercenario colombiano que combatió del lado ucraniano ha sido condenado en ausencia a 14 años de prisión por la Justicia rusa, comunicó este jueves el Comité de Investigación de Rusia.

El hombre, identificado como Deiner Perdomo Henao de Jesús, fue hallado culpable del delito de mercenarismo, tipificado en el artículo 359, apartado 3, del Código Penal del país.

Las autoridades concluyeron que el ciudadano colombiano llegó a Ucrania en febrero de 2023, donde se unió voluntariamente a la 59.ª Brigada de Infantería Motorizada Separada de las Fuerzas Armadas como mercenario.

«Completó el entrenamiento militar necesario y, a cambio de una compensación económica, participó en operaciones de combate contra militares rusos», informaron.

En consecuencia, el tribunal condenó en ausencia al individuo a 14 años en una prisión de máxima seguridad y lo declaró en búsqueda y captura internacional.

Entre los combatientes extranjeros que luchan para el Ejército ucraniano, los colombianos figuran entre los grupos con más presencia y, por consiguiente, con más bajas.

Hasta ahora se reportan al menos 64 colombianos muertos mientras participaban como mercenarios en las filas del régimen de Kiev desde que estallaron las hostilidades con Rusia, mientras que otros 122 están reportados como desaparecidos. (Información RT).