Trump: «Tenemos que llegar a un acuerdo con Irán, de lo contrario, sucederán cosas malas»

–El presidente Donald Trump se pronunció este jueves sobre las negociaciones de EE.UU. con Irán en torno al programa nuclear del país persa, amenazando que ocurrirán con «cosas malas», si las partes no llegarían a un acuerdo.

El presidente aseveró que el enviado especial de EE.UU. para Oriente Medio, Steve Witkoff, y su yerno Jared Kushner tuvieron «buenas conversaciones» con los representantes de Teherán.

«Irán es un punto caliente en este momento, y se están reuniendo, y tienen una buena relación con los representantes de Irán. Y, como saben, se están manteniendo buenas conversaciones», sostuvo.

En este contexto, Trump destacó que a lo largo de los años «se ha demostrado que no es fácil llegar a un acuerdo significativo» con Teherán, pero los dos países tienen que hacerlo. «Tenemos que llegar a un acuerdo significativo, de lo contrario, sucederán cosas malas», advirtió.

A comienzos de enero se produjo una escalada entre Washington y Teherán, tras la amenaza de intervención militar lanzada por el presidente Donald Trump, en un contexto de protestas internas en Irán. Aunque luego las manifestaciones cesaron, EE.UU. mantuvo la presión, redirigiendo su argumento hacia los programas nuclear y de misiles de Teherán.

El pasado 6 de febrero se celebró en Mascate, Omán, la primera jornada de contactos indirectos entre EE.UU. e Irán sobre la cuestión nuclear. Tras el encuentro, Trump aseveró que «Irán parece muy interesado en llegar a un acuerdo». Por su parte, Teherán describió el ambiente como «positivo» y confirmó la voluntad de mantener el canal de diálogo abierto. Una nueva jornada de conversaciones estaba prevista para este martes en Ginebra, Suiza.

Al mismo tiempo, desde la nación persa han asegurado repetidamente que están preparados para responder a cualquier «error estratégico» de EE.UU. con golpes «pesados». Además, han advertido que un cese completo del enriquecimiento de uranio es «absolutamente inaceptable» para Irán. (Información RT).