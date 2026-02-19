Corte Suprema condena a exmagistrado Carlos Alberto Vargas Bautista por «cartel de la toga»

–La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia emitió el sentido del fallo condenatorio contra el exmagistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca Carlos Alberto Vargas Bautista, al encontrarlo penalmente responsable de los delitos de cohecho propio en concurso homogéneo y prevaricato por omisión, relacionados con dos expedientes que tramitó en su despacho judicial y cuyos demandantes fueron las sociedades Macromed y Protag.

La Sala concluyó que el exfuncionario pactó y recibió coimas a través de su excompañera sentimental para favorecer los intereses de los accionantes. Adicionalmente, en el caso Macromed, el exmagistrado no se declaró impedido a pesar de que aquella fungía como la apodera judicial de los demandantes.

Por otra parte, la Sala lo absolvió del delito de prevaricato por acción, al comprobar que se vulneró la prohibición de doble incriminación.

También fue absuelto del cargo de cohecho propio en el caso ICEIN, pues los hechos descritos en la acusación no coincidieron con los demostrados durante el juicio, por lo que, en aplicación del principio de congruencia y en garantía del derecho de defensa, la Corporación concluyó que no era posible dictar una sentencia condenatoria.

Se trató de una decisión unánime y en los próximos días el exfuncionario será llamado al estrado en el marco del art. 447 del Código de Procedimiento Penal, para determinar las penas que le serán impuestas.

Macromed es una empresa dedicada a la importación y comercialización de medicamentos, insumos médicos, productos medicinales y sus derivados, material médicoquirurgico. Protag (Protección Agrícola S.A.S.) es una compañía del sector agropecuario involucrada en litigios legales. ICEIN (Ingenieros Constructores S.A.S.) es una empresa colombiana con más de 60 años de experiencia, especializada en ingeniería civil, construcción de infraestructura vial, pavimentos y movimientos de tierra.