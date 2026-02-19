Por obras del Metro habrá cierre en avenida Boyacá entre avenida Primero de Mayo y calle 34C sur

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá.

En Bogotá, mi Ciudad, mi Casa avanza la construcción de la Línea 1 del Metro de Bogotá. Por obras de construcción del viaducto hay nuevos cierres viales en la localidad de Kennedy, al occidente de la capital. Se trata de un tramo de la avenida Boyacá entre la avenida Primero de Mayo y calle 34C sur. ¡Conoce aquí los detalles y planifica tus recorridos!

La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) autorizó el cierre total de la calzada oriental y occidental de la avenida Boyacá entre avenida Primero de Mayo y calle 34 sur, en etapas no simultáneas, para facilitar el posicionamiento de una maquina lanzadora e izaje de vigas en Um para del proyecto del Metro de Bogotá en cumplimiento del Contrato EMB–163–2019.

Según el cronograma presentado por el contratista, estas actividades se ejecutarán en dos etapas no simultáneas, en horario nocturno comprendido entre las 11:00 p. m. y las 4:00 a. m., iniciará el 20 de febrero de 2026 y finalizará aproximadamente en un mes.

Etapa 1: Cierre total de calzada occidental.

Etapa 2: Cierre total de calzada oriental.

Plan de Manejo de Tránsito (PMT):

Con el fin de facilitar la ejecución de las actividades de obra y garantizarles la movilidad a todos los usuarios de la vía, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) autorizó el siguiente PMT:

Tránsito de vehículos particulares y transporte público – Etapa 1 cierre total de la calzada occidental

Las personas que transitan en sentido norte – sur por las calzadas rápida y lenta de la avenida Boyacá, deberán transitar por los dos carriles que se habilitarán en contraflujo por la calzada rápida oriental (Mapa 1).

Quienes se movilizan en sentido sur – norte por las calzadas rápida y lenta de la avenida Boyacá, deberán transitar por los dos carriles que quedarán habilitados sobre la calzada lenta oriental (Mapa 1).

Las personas que van en sentido norte – sur por la avenida Boyacá y desean tomar la avenida Primero de Mayo al oriente, deberán continuar por la avenida Boyacá al sur, calle 37 sur al oriente, carrera 70B al norte, calle 31 sur o avenida Primero de Mayo al oriente (Mapa 1).

Los usuarios que transitan en sentido oriente – occidente por la avenida Primero de Mayo y desean tomar la avenida Boyacá al sur, deberán continuar por la avenida Primero de Mayo al occidente, calle 26 sur al occidente, carrera 73 al sur, calle 35B sur al oriente, carrera 72Q al sur, calle 37 sur al oriente y avenida Boyacá al sur (Mapa 1).

Quienes se mueven en sentido norte – sur por la avenida Boyacá y desean tomar la avenida Primero de Mayo al occidente, continuarán transitando por el carril que quedará habilitado sobre la conectante (Mapa 1). Mapa 1.

Tránsito vehículos particulares y de transporte público – Etapa 2 Cierre total calzada oriental

Las personas que se desplazan en sentido sur – norte por las calzadas rápida y lenta de la avenida Boyacá, deberán transitar por los dos carriles que se habilitarán en contraflujo por la calzada rápida occidental (Mapa 2).

Quienes transitan en sentido norte – sur por las calzadas rápida y lenta de la avenida Boyacá, deberán transitar por los dos carriles que quedarán habilitados sobre la calzada lenta occidental (Mapa 2 ).

Las personas que circulan en sentido sur – norte por la avenida Boyacá y desean tomar la avenida Primero de Mayo al occidente, deberán continuar por la avenida Boyacá al norte, calle 2A sur al oriente, carrera 71D al sur, calle 8 sur y avenida Primero de Mayo al occidente (Mapa 2 – color azul).

Las personas transitan en sentido occidente – oriente por la avenida Primero de Mayo y desean tomar la avenida Boyacá al norte, deberán continuar por la avenida Primero de Mayo al oriente, carrera 70B al sur, calle 37 sur al occidente y avenida Boyacá al norte (Mapa 2).

Mapa 2.

Traslado de los paraderos del transporte público – Etapa 1

El paradero 015B09 ubicado sobre el andén occidental de la avenida Boyacá entre avenida Primero de Mayo y calle 34 sur y el paradero 015A09 ubicado sobre el andén occidental de la avenida Boyacá 60 metros al sur de la calle 34 sur, quedarán inhabilitados, por lo tanto, los usuarios deberán hacer uso del paradero provisional ubicado 130 metros al sur de la calle 34 sur (Mapa 3).

Mapa 3.

Traslado de los paraderos del transporte público – Etapa 2

Los paraderos 014D09 y 014C09 ubicados sobre el andén oriental de la avenida Boyacá entre calle 34 sur y avenida Primero de Mayo y los paraderos 014A09 y 014B09 ubicados sobre el andén oriental de la avenida Boyacá entre calle 5 sur y calle 3A sur quedarán inhabilitados, por lo tanto, los usuarios deberán hacer uso del paradero provisional ubicado 15 metros al norte de la calle 3A sur (Mapa 4).

Mapa 4.

Tránsito peatonal y de ciclistas – Etapa 1

Los peatones que transitan en sentido norte – sur y sur – norte sobre el andén occidental de la avenida Boyacá, deberán hacer uso del andén sur de la avenida Primero de Mayo, el sendero peatonal adecuado al costado occidental de la Estación 6 y el andén norte de la calle 34 sur (Mapa 5 – color morado).

Los ciclistas que transitan en sentido norte – sur y sur – norte sobre la cicloruta occidental de la avenida Boyacá, deberán hacer uso compartido del andén sur de la avenida Primero de Mayo, el sendero peatonal adecuado al costado occidental de la Estación 6 y la ciclorruta provisional que será implementada en el carril norte de la calzada norte de la calle 34 sur (Mapa 5 – color café).

Mapa 5.

Tránsito peatonal – Etapa 2

Los peatones que transitan en sentido norte – sur y sur – norte sobre el andén oriental de la avenida Boyacá, deberán hacer uso del sendero peatonal que será adecuado y debidamente señalizado (Mapa 6).