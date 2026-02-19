Charla ‘Hablemos del Universo’ y de las misiones Apolo en el Planetario de Bogotá: asista gratis este 19 de febrero

Foto: Idartes.

El Planetario de Bogotá invita a jóvenes y adultos a participar en la charla ‘Hablemos del Universo’. Conoce aquí los detalles de esta charla de este jueves 19 de febrero 2026 a las 6:00 p. m. ¡Entrada gratis hasta completar aforo!

Esta charla explorará los objetivos científicos, tecnológicos y estratégicos de esta ambiciosa iniciativa. Artemis no solo retoma el legado de las misiones Apolo, sino que propone un hito nunca antes alcanzado: establecer una presencia humana sostenible en la Luna y sentar las bases para futuras misiones hacia Marte.

Iván Rodrigo Luna, ingeniero electrónico y especialista en matemáticas aplicadas, asesor de asuntos espaciales del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, guiará una conversación sobre la Luna como laboratorio natural, los desafíos de la exploración contemporánea y el lugar que ocupa la humanidad en esta nueva era espacial.

Más de medio siglo después de que el ser humano pisara la Luna por primera vez, una nueva generación de misiones se prepara para regresar. El programa Artemis, liderado por la NASA, marca el inicio de una etapa histórica: volver a la superficie lunar, esta vez con la intención de permanecer.