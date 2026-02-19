Procurador anuncia sanciones por la tragedia humanitaria que se vive en Montería y Córdoba

–Tras señalar que “no hay duda que la magnitud de la tragedia es resultado de la inoperancia de varias entidades el Estado», el procurador General de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, indicó que antes de un mes el país conocerá las sanciones disciplinarias a los responsables de la grave situación humanitaria que se vive, desde hace 15 días, en Montería y varias poblaciones de Córdoba.

El pronunciamiento lo hizo en una intervención en la Cumbre de Gobernadores que se desarrolla en la capital cordobesa, promovida por la Federación de Departamentos, donde advirtió que “es indignante que 15 días después, la gente siga viviendo en condiciones inhumanas, inundadas y a la espera de soluciones reales. La tragedia en Córdoba es resultado de la inoperancia”, insistió.

El Procurador General, Gregorio Eljach, y el equipo de la @PGN_COL ya están en ?Montería para verificar las garantías de derechos de la población ante crítica situación que viven los cordobeses por las lluvias. Una visita institucional para fortalecer la función preventiva y… pic.twitter.com/toSeQn8k1P — Procuraduría General de la Nación (@PGN_COL) February 19, 2026

«La situación que hoy vive Córdoba es dramática; lo que se alcanza a ver en el territorio es profundamente lamentable. Más allá de la ayuda inmediata, es fundamental avanzar en la reconstrucción del aparato económico. Esto no se resuelve solo con mercados y soluciones temporales; se requieren medidas de fondo. El Estado central debe asumir su responsabilidad y apoyar de manera decidida la reconstrucción integral del departamento», sostuvo el procurador.

Desde hace varios días, funcionarios de las procuradurías delegadas de Asuntos Civiles, del Trabajo y la Seguridad Social y para Asuntos Ambientales y Agrarios se desplazaron a la región por instrucción del Procurador General y han constatado las dificultades que afronta la población y solicitado información a las entidades encargadas de brindar apoyo y seguridad a los ciudadanos.

De otro lado, en la Cumbre de Gobernadores, el procurador Gregorio Eljach Pacheco, señaló que «es momento de avanzar hacia un nuevo modelo Estado–Región que fortalezca de verdad la autonomía territorial», pues subrayó que la actual recentralización ha trasladado más responsabilidades a las entidades territoriales, mientras los recursos permanecen en el nivel central».

Y puntualizó: «Ha llegado el momento de pensar en un Estado regional, que cambie ese modelo centralista que no ha permitido superar la pobreza en las regiones. Necesitamos un modelo moderno, que responda a las realidades del país y preserve la unidad de la Nación.»