Resultados de las loterías y chances de este jueves 19 de febrero de 2026 en Colombia
–Los siguientes son los resultados de las loterías y chances que jugaron este jueves 19 de febrero de 2026 en el territorio colombiano:
Dorado
Mañana 1937 – La 5ta 5 – Tarde 8046 – La 5ta 0
Culona
Día 9582 – Noche
Astro Sol
1203 – Signo Sagitario
Pijao de Oro
2420 – La 5ta 5
Paisita
Día 7632 – La 5ta 5 – Noche
Chontico
Día 8976 – La 5ta 3 – Noche
Cafeterito
Tarde 1874 – La 5ta 5 – Noche
Sinuano
Día 3680 – La 5ta 1 – Noche
Cash Three
Día 538 – Noche
Play Four
Día 6031 – Noche
Samán
Día 0984
Caribeña
Día 5866 – La 5ta 4 – Noche
Motilón
Tarde 4689 – La 5ta 5 – Noche
Fantástica
Día 0490 – La 5ta 9 – Noche
Antioqueñita
Día 3657 – La 5ta 0 – Tarde 0115 – La 5ta 5