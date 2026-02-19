    • Nacional Resultados de las Loterías

    Resultados de las loterías y chances de este jueves 19 de febrero de 2026 en Colombia

    Ariel Cabrera Publicado el

    –Los siguientes son los resultados de las loterías y chances que jugaron este jueves 19 de febrero de 2026 en el territorio colombiano:

    Dorado
    Mañana 1937 – La 5ta 5 – Tarde 8046 – La 5ta 0

    Culona
    Día 9582 – Noche

    Astro Sol
    1203 – Signo Sagitario

    Pijao de Oro
    2420 – La 5ta 5

    Paisita
    Día 7632 – La 5ta 5 – Noche

    Chontico
    Día 8976 – La 5ta 3 – Noche

    Cafeterito
    Tarde 1874 – La 5ta 5 – Noche

    Sinuano
    Día 3680 – La 5ta 1 – Noche

    Cash Three
    Día 538 – Noche

    Play Four
    Día 6031 – Noche

    Samán
    Día 0984

    Caribeña
    Día 5866 – La 5ta 4 – Noche

    Motilón
    Tarde 4689 – La 5ta 5 – Noche

    Fantástica
    Día 0490 – La 5ta 9 – Noche

    Antioqueñita
    Día 3657 – La 5ta 0 – Tarde 0115 – La 5ta 5

    DEJA UNA RESPUESTA

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    Ariel Cabrera
    Ver todas las entradas

    También podría gustarte