TransMiCable ya tiene nuevo operador

Foto: TransMiCable – La Rolita @Rolitacable

Este miércoles 18 de febrero de 2026, se llevó a cabo la audiencia de adjudicación, en desarrollo del proceso para la selección objetiva, para la operación del Sistema TransMiCable en la localidad Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá. El nuevo operador será el encargado de este sistema de cable por diez años.

El proponente Promesa de Sociedad Futura Cable Movil fue el ganador del proceso y operará el TransMiCable de Ciudad Bolívar, que hace parte del Sistemas Integrado de Transporte Público (SITP).

Tres proponentes cumplieron los requisitos y participaron en el proceso: Promesa de Sociedad Futura Gran Américas Mi Teleférico Tunal, Promesa de Sociedad Futura Doppelmayr Cable Car Ciudad Bolívar y Promesa de Sociedad Futura Cable Movil.

«Agradecemos a las tres empresas que presentaron ofertas y fueron habilitadas por su participación y su compromiso con el sistema TransMilenio. También agradecemos a toda la comunidad de Ciudad Bolívar por su participación durante la estructuración de este proceso, que fue muy importante para poder entregarle el mejor proyecto a la ciudad y a la localidad de Ciudad Bolívar, expresó la gerente de TransMilenio, María Fernanda Ortiz Carrascal.

De esta forma TransMilenio, ha honrado los compromisos adquiridos en el pacto de cumplimiento, propuesto por la Administración Distrital y avalado por el Juez 47 Administrativo del Circuito de Bogotá el cual estableció la obligación de contratar un nuevo operador mediante un proceso de selección objetiva, garantizando un manejo eficiente, transparente y conforme a la ley.

Así mismo, TransMilenio como Ente Gestor garantiza el cambio de operador sin afectar ni interrumpir la prestación del servicio que beneficia a cerca de 25 mil habitantes de Ciudad Bolívar cada día.