Cortes de agua por mantenimiento y mejoramiento de redes este viernes 20 de febrero de 2026 en Bogotá

–(Foto EAAB). Este viernes 20 de febrero de 2026 hay suspensión del servicio de agua en sectores de la capital de la república por trabajos de rehabilitación de redes, instalación de tuberías en obras viales y nuevas viviendas, que adelantará la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.

Viernes 20 de febrero de 2026

Usme

Aguas Claras, Aguas Claras Sur

De la Diagonal 13B Sur a la Calle 31A Sur, entre la Transversal 21A Sur a la Carrera 25 Este

10:00 a.m.

7 horas

Mantenimiento preventivo tanque Aguas Claras

RECOMENDACIONES PARA LOS USUARIOS:

• Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.

• Si almacena agua en recipientes debe consumirla antes de las 24 horas.

• Haga uso del agua de forma racional privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.

• La EAAB prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la Acualínea 116.