¿Tiene libros de BibloRed en préstamo? Así los puede devolver y evitar multas
Foto: BibloRed.
La Red de Bibliotecas Públicas de Bogotá (BibloRed) invita a la ciudadanía que tenga libros o audiovisuales en préstamo vencido a devolverlos hasta el 15 de junio de 2025, y así evitar pagar multas. ¡Sin importar cuánto tiempo haya pasado!
¿Cómo puedes devolver los libros a las bibliotecas públicas de Bogotá?
- Acércate a cualquiera de nuestras bibliotecas públicas o BibloEstaciones.
- Utiliza los buzones de devolución disponibles.
- Solicita el servicio de devolución a domicilio si lo prefieres.
Esta iniciativa busca que más usuarios y usuarias sigan disfrutando de todos los servicios de BibloRed. Y así los libros puedan acompañar a nuevas personas en su trabajo, oficina, transporte público o en cualquier lugar de nuestra querida Bogotá.
¡Recuerda!
La fecha límite para devolver los libros o audiovisuales sin generar multas es el 15 de junio de 2025.