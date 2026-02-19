    • Bogotá

    ¿Tiene libros de BibloRed en préstamo? Así los puede devolver y evitar multas

    Giovanni Alarcón M. Publicado el

    Cómo devolver libros prestados de bibliotecas públicas de Bogotá 2025Foto: BibloRed.

    La Red de Bibliotecas Públicas de Bogotá (BibloRed) invita a la ciudadanía que tenga libros o audiovisuales en préstamo vencido a devolverlos hasta el 15 de junio de 2025, y así evitar pagar multas. ¡Sin importar cuánto tiempo haya pasado!

    ¿Cómo puedes devolver los libros a las bibliotecas públicas de Bogotá?

    1. Acércate a cualquiera de nuestras bibliotecas públicasBibloEstaciones.
    2. Utiliza los buzones de devolución disponibles.
    3. Solicita el servicio de devolución a domicilio si lo prefieres.

    Esta iniciativa busca que más usuarios y usuarias sigan disfrutando de todos los servicios de BibloRed. Y así los libros puedan acompañar a nuevas personas en su trabajo, oficina, transporte público o en cualquier lugar de nuestra querida Bogotá.

    ¡Recuerda!

    La fecha límite para devolver los libros o audiovisuales sin generar multas es el 15 de junio de 2025.

    Giovanni Alarcón M.
