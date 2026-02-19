¿Tiene libros de BibloRed en préstamo? Así los puede devolver y evitar multas

Foto: BibloRed.

La Red de Bibliotecas Públicas de Bogotá (BibloRed) invita a la ciudadanía que tenga libros o audiovisuales en préstamo vencido a devolverlos hasta el 15 de junio de 2025, y así evitar pagar multas. ¡Sin importar cuánto tiempo haya pasado!

¿Cómo puedes devolver los libros a las bibliotecas públicas de Bogotá?

Acércate a cualquiera de nuestras bibliotecas públicas o BibloEstaciones. Utiliza los buzones de devolución disponibles. Solicita el servicio de devolución a domicilio si lo prefieres.

Esta iniciativa busca que más usuarios y usuarias sigan disfrutando de todos los servicios de BibloRed. Y así los libros puedan acompañar a nuevas personas en su trabajo, oficina, transporte público o en cualquier lugar de nuestra querida Bogotá.

¡Recuerda!

La fecha límite para devolver los libros o audiovisuales sin generar multas es el 15 de junio de 2025.