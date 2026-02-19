Petro firmó en la Plaza de Bolivar el nuevo decreto que mantiene el ajuste del salario mínimo en 23.7%

–Ante la manifestación que terminó este jueves en la Plaza de Bolívar de Bogotá, el Presidente Gustavo Petro firmó y mostró al país el decreto oficial del Salario Mínimo Vital en el que mantiene el aumento del 23.7 %, esto es, el equivalente a 2 millones de pesos.

«Voy a ver presiones para tumbar de nuevo este decreto», advirtió el mandatario, pero, subrayó, «ya no le corresponde al presidente decir qué hay que hacer, porque los derechos y las conquistas del pueblo las hace respetar él mismo».

El presidente afirmó que el salario mínimo legal mensual vigente para el año 2026 es el mismo que decretó el mes de diciembre del año 2025 y puntualizó: «No nos echamos para atrás, firmamos y se entrega al Consejo de Estado, cumpliendo sus órdenes, acatando y poniendo los estudios técnicos».

El jefe del Estado defendió el decreto del salario mínimo vital y afirmó que su Gobierno solo ha buscado “cumplir la Constitución”.

“En esa brecha de 10 años, los trabajadores de Colombia dejaron de percibir 656 billones de pesos de sus ingresos, que pasaron, fue a ganancias de los empresarios”, expresó el mandatario, al señalar que el aumento busca recuperar el ingreso de las familias trabajadoras.

El mandatario volvió a cuestionar duramente a los adinerados del país; se refirió concretamente a los «megarricos que ni siquiera viven en Colombia, pero buscan que las políticas, las leyes y las necesidades de la ciudadanía se conviertan en un negocio que los beneficie a ellos».

Y afirmó que es así como “nos dejan a los demás por fuera y por eso tenemos millones de pobres, y por eso el trabajo es escaso aún, aunque lo hemos ampliado. Por eso los ingresos no alcanzan para comer”.

De otro lado, el presidente denunció obstáculos institucionales que «han frenado la aplicación de la reforma pensional aprobada por el Congreso hace ocho meses».

El mandatario cuestionó el hecho de que, pese a haber sido avalada en dos ocasiones, aún no se garantice plenamente el derecho a pensionarse, y advirtió que las demoras afectan a personas mayores que esperan acceder a ese beneficio.

