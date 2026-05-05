OMS: No se descarta que siga la propagación humana del hantavirus en crucero en el Atlántico

–(Imagen ilustrativa Unsplash / Yiran Ding). Las víctimas del hantavirus en un barco en el océano Atlántico podrían haberse infectado antes de unirse al crucero, y no se puede descartar la transmisión de persona a persona a bordo, aunque es rara, informó este martes la Organización Mundial de la Salud (OMS). De hecho, tras la muerte de tres viajeros, se han confirmado dos contagiados y se han identificado cinco casos sospechosos.

El brote mortal ha desencadenado una respuesta internacional de salud pública. Siete personas de los 147 pasajeros y tripulantes han enfermado y tres han muerto, en una situación que sigue siendo «fluida», declaró a los periodistas en Ginebra la doctora Maria Van Kerkhove, jefa de Preparación y Prevención de Epidemias y Pandemias de la OMS.

«Un paciente está en cuidados intensivos en Sudáfrica, aunque entendemos que está mejorando», señaló, mientras que dos pacientes que aún se encuentran a bordo del barco, que actualmente está frente a las costas de Cabo Verde, se están preparando para ser evacuados por razones médicas a los Países Bajos para recibir tratamiento.

La doctora Van Kerkhove subrayó que la situación se está monitorizando de cerca. Como medida de precaución, se ha pedido a los pasajeros que permanezcan en sus cabinas mientras se llevan a cabo tareas de desinfección y otras medidas de salud pública. Equipos médicos de Cabo Verde están prestando asistencia a bordo del barco.

«El plan, y nuestra máxima prioridad, es evacuar por razones médicas a estas dos personas» para asegurarse de que reciben la atención necesaria, insistió. No hay otros pacientes sintomáticos a bordo. Un tercer caso sospechoso que en un momento dado presentó fiebre leve «se encuentra actualmente bien», afirmó la funcionaria de la OMS.

El barco tiene previsto continuar hacia las Islas Canarias. Antes de la llegada, la doctora Van Kerkhove declaró que la OMS está trabajando con las autoridades españolas, que «han dicho que recibirán el barco para realizar una investigación epidemiológica completa, una desinfección total del barco y, por supuesto, para evaluar el riesgo de los pasajeros».

Los hantavirus son transmitidos por roedores y pueden causar enfermedades graves en los seres humanos. Se estima que cada año se producen miles de infecciones. Las personas suelen infectarse por contacto con roedores infectados o con su orina, heces o saliva.

Al hablar de los posibles orígenes del brote, la doctora Van Kerkhove declaró que los primeros pacientes, un matrimonio, subieron al barco en Argentina.

«Teniendo en cuenta el período de incubación del hantavirus, que puede ser de una a seis semanas, suponemos que se infectaron fuera del barco», afirmó. «Se trataba de un barco de expedición… muchas de las personas a bordo estaban observando aves» y «viendo mucha fauna diferente».

El crucero hizo escala en varias islas frente a la costa de África, continuó la doctora Van Kerkhove, algunas de las cuales «tienen muchos roedores». «También podría haber alguna fuente de infección en las islas para algunos de los otros casos sospechosos», señaló. «Sin embargo, creemos que puede haber alguna transmisión de persona a persona entre los contactos muy cercanos», como el matrimonio y otras personas que han compartido camarote.

La transmisión de la infección entre personas es poco frecuente, pero se ha notificado una propagación limitada entre contactos cercanos en brotes anteriores del virus de los Andes, que forma parte del grupo de los hantavirus.

No existen tratamientos específicos para el hantavirus más allá de los cuidados de apoyo.

«Normalmente, las personas desarrollan síntomas respiratorios, por lo que el apoyo respiratorio es realmente importante», declaró la doctora Van Kerkhove, subrayando que algunas personas necesitan ventilación mecánica. Pueden ser necesarios cuidados intensivos, sobre todo si el estado de los pacientes empeora.

Dirigiéndose a las personas que se encuentran en el barco, donde están representadas más de 20 nacionalidades, la funcionaria de la OMS declaró: «Solo queremos que sepan que estamos trabajando con los operadores del barco y con los países de origen de los viajeros».

«Les escuchamos. Sabemos que tienen miedo», afirmó. «Estamos intentando asegurarnos de que el barco tenga toda la información posible… de que sean atendidos y, por supuesto, de que regresen sanos y salvos a sus hogares». (Información OMS-Naciones Unidas).