Armada mexicana interceptó un «narcosubmarino» con cuatro toneladas de cocaína en el Océano Pacífico (VIDEO)

–Un «narcosubmarino» que transportaba 4 toneladas de cocaína fue interceptado por la Armada de México en el Océano Pacifico, en inmediaciones de la ciudad portuaria de Manzanillo, en Colima. En la acción, resultaron detenidas tres personas que iban a bordo del semisumergible.

En un comunicado, la Armada mexicana indicó que la interceptación del semisumergible se realizó en una operación marítima encabezada por elementos de la Secretaría de Marina (Semar) a través de la Armada de México en funciones de Guardia Costera, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), durante operaciones de vigilancia y seguridad marítima.

Sin embargo no estableció la procedencia de la «Embarcación de Bajo Perfil (LPV por sus siglas en inglés) o semisumergible. Se presume que habría salido de territorio fronterizo entre Colombia y Ecuador.

Añadió que el aparato fue asegurado a más de 250 millas náuticas (463 kilómetros aproximadamente), al sur suroeste del puerto de Manzanillo, Colima, como parte de los esfuerzos para combatir actividades ilícitas en el ámbito marítimo, a través un despliegue operativo conformado por una patrulla oceánica que realizó el aseguramiento, en conjunto con dos aeronaves de ala fija, dos de ala móvil y dos patrullas interceptoras.

Destacó que la acción se ejecutó con la colaboración de información de inteligencia por parte del Comando Norte y la Fuerza de Tarea Interagencial Conjunta (JIATF SOUTH por su siglas en inglés), de los Estados Unidos.

Las personas detenidas, a quienes les fueron leídos sus derechos, así como los efectos asegurados, fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para determinar su situación jurídica.

Finalmente destacó que estas acciones son parte de las operaciones de vigilancia marítima que efectúa la Secretaría de Marina a través de la Armada de México, para inhibir la acción delincuencial y representa una afectación significativa en la estructura financiera de los grupos delictivos, con lo que se evita que la sociedad mexicana quede expuesta a grandes cantidades de dosis de sustancias ilícitas.