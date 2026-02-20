Nuevo presidente de Perú fue citado a juicio un día después de ser elegido

–El recien nombrado presidente interino de Perú, José María Balcázar, fue convocado este jueves por el Segundo Juzgado Unipersonal de Chiclayo a juicio oral por el presunto delito de apropiación ilícita, por hechos ocurridos entre 2019 y 2022, cuando se desempeñaba como decano del Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque (ICAL), informan medios locales.

Según la investigación, el mandatario es acusado de no rendir cuentas de los fondos recaudados durante su gestión en dicho gremio.

La audiencia ha sido programada para el 16 de junio, con fechas de continuación previstas para el 23 y 30 de junio, ya sea de forma virtual o en la sala de audiencias de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, en Chiclayo. El juez ordenó la presencia obligatoria del mandatario y advirtió que, en caso de inasistencia, será declarado reo contumaz y se dictarán órdenes de captura a nivel nacional.

El juzgado también dispuso la comparecencia obligatoria de testigos considerados claves para esclarecer el manejo interno del Colegio de Abogados en el período investigado, así como la participación de un perito contable. De acuerdo con la resolución, estos testimonios y peritajes serán determinantes para establecer si existió o no un manejo fraudulento de los fondos del ICAL. (Información RT).