Este 22 de febrero se realizará una jornada de adopción responsable de perros y gatos rescatados

Foto: IDPYBA

La actividad contará con animales rescatados y rehabilitados por el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), que estarán listos para encontrar una familia. La Feria Hellas busca fomentar la adopción responsable y sensibilizar a la ciudadanía sobre el compromiso y la responsabilidad que implica integrar un animal de compañía al entorno familiar.

El encuentro se realizará en la Biblioteca Virgilio Barco, en el horario de 10:00 a. m. a 3:00 p. m., donde los asistentes podrán conocer a los perros y gatos disponibles, recibir orientación sobre el proceso de adopción y resolver inquietudes relacionadas con su cuidado y bienestar.

¿Qué debes tener en cuenta al momento de adoptar?

Ser consciente de que la decisión que tomas es para toda la vida y debe ser aprobada por todos los miembros del hogar.

Disponer del tiempo para la entrevista y el proceso de verificación.

Al adoptar un perro, es obligatorio llevar una pechera y traílla.

Para perros de manejo especial, se debe contar con la respectiva pechera y un bozal de canasta adecuado.

Quienes deseen adoptar un gato deben llevar un guacal o morral especial para su transporte.

Fotocopia de la cédula y de un servicio público.

Además, es importante tener a la mano fotos y videos del que será el próximo hogar del animal de compañía.

Con esta jornada, el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) reafirma su compromiso con el bienestar animal y hace un llamado a la ciudadanía para que abra su corazón a la adopción responsable. Cada perro y gato rescatado representa una historia de superación y la posibilidad de comenzar de nuevo en un hogar lleno de amor.