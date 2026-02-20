Ejército Nacional se reorganiza, aumenta el pie de fuerza e implementa nueva estrategia militar

–El Ejército Nacional avanza en una reorganización estratégica que busca fortalecer la seguridad en todo el territorio colombiano, optimizando sus capacidades operacionales e incrementando su efectividad frente a las amenazas actuales, anunció este jueves en un comunicado el comando de la institución militar.

Agrega que desde febrero del año 2025 se adelanta un proceso de transformación que prioriza a las divisiones, brigadas y batallones territoriales. Estas unidades recuperaron el mando directo de tropas que antes estaban agregadas a otros comandos, con el objetivo de garantizar mayor control y autonomía en áreas específicas del país.

Según el comando del Ejército, uno de los ejes principales de la reorganización es la creación y fortalecimiento de las Fuerzas de Despliegue Rápido (FUDRA), concebidas como unidades móviles que pueden ser desplegadas en cuestión de horas hacia zonas críticas. Actualmente operan doce unidades destinadas a golpear de manera contundente a las estructuras armadas ilegales.

La estrategia también incluye acciones más firmes contra las economías ilícitas. Se activaron nuevos GAULA Militares en zonas estratégicas, se reorganizó el Comando contra Amenazas Transnacionales y se fortaleció la brigada contra la minería ilegal, con el fin de enfrentar fenómenos como el narcotráfico, la extorsión, el secuestro y la explotación ilícita de recursos naturales.

De manera complementaria, todo el personal participa en un plan de reentrenamiento que actualiza los conocimientos de estados mayores, comandantes de pelotón y unidades especializadas, adaptando la formación a los desafíos de cada región.

La reorganización, respaldada jurídicamente por resoluciones del Comando del Ejército, el Comando General y el Ministerio de Defensa, se complementa con el Plan 11.000, que permitirá incrementar el número de soldados profesionales de 79.000 a 90.000 hacia junio de 2026.

Con esta transformación, el Ejército Nacional reafirma su compromiso de defender la soberanía, fortalecer la seguridad de los colombianos y enfrentar con decisión los desafíos del presente.