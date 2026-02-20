Gobierno anuncia acuerdos con las autodefensas conquistadores de la Sierra Nevada, mientras esta banda se fortalece e incrementa extorsiones y otras acciones criminales contra la población civil

–En el marco del espacio de conversación sociojurídico con las autodenominadas autodefensas conquistadores de la Sierra Nevada de Santa Marta, la delegación del Gobierno nacional y los representantes de esta banda criminal anunciaron que protocolizaron acuerdos «para salvaguardar la vida de la población civil, la protección especial de niños, niñas y adolescentes, la no injerencia en el proceso electoral, y la no realización de acciones ofensivas contra la Fuerza Pública, entre otros compromisos».

Los anuncios fueron hechos en momentos en que crecen las denuncias sobre el fortalecimiento de la agrupación criminal, que ejerce dominio total en la región e incluso en Santa Marta, la capital departamental y que tiene asolados a comerciantes, empresarios y a la población civil con secuestros y millonarias extorsiones, sin que haya una actuacién eficaz de la Policía y las Fuerzas Militares.

Esta situación obligó a Parques Naturales a cerrar el Parque Tayrona el pasado lunes 16 de febrero.

Los acuerdos fueron concretados en un documento que firmaron José Luis Pérez Villanueva, alias ‘el cholo’, y Carmen Evelio Castillo Carrillo, alias ‘muñeca’, en representación de la agrupación ilegal armada y Óscar Mauricio Silva, coordinador y representante del Gobierno Nacional, así como por los delegados de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (MAPP/OEA).

Según el documento divulgado, tras una reunión celebrada en Bogotá, la banda criminal asumió los siguientes compromisos:

Respetar la vida en todas sus formas.

– Respetar a la población civil y personas de especial protección.

– Respetar los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

– No instrumentalizar el proceso para fines políticos o militares.

Compromisos específicos para el desescalamiento de las violencias son:

• Cesar los homicidios y a abstenerse de realizar actos crueles, inhumanos o degradantes contra la población civil.

Las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada reiteran su compromiso de no adelantar acciones militares ofensivas contra las Fuerzas Militares ni la Policía Nacional de Colombia, así como a no realizar ataques contra instalaciones militares o policiales; compromiso establecido desde el inicio del Espacio de Conversaciones.

• Las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada reiteran su compromiso de respetar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, menores de 18 años, de conformidad con el Derecho Internacional Humanitario y la legislación nacional.

• Las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada se comprometen a no reclutar, usar, vincular ni instrumentalizar a niños, niñas y adolescentes en ninguna de sus actividades. En caso de identificarse la presencia de niños, niñas o adolescentes en sus estructuras, se comprometen a facilitar su desvinculación inmediata y su puesta a disposición de las autoridades civiles competentes para el restablecimiento de sus derechos.

• Las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada se comprometen a no interferir en el desarrollo de las acciones de transformación territorial lideradas por el Gobierno Nacional, las entidades territoriales y las autoridades civiles.

• Las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada se comprometen a abstenerse de realizar cualquier tipo de extorsión en los municipios de Dibulla (La Guajira), Ciénaga y Santa Marta (Magdalena).

• Las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada se comprometen a respetar y no interferir en el desarrollo de los procesos electorales, Se suscribe en Bogotá D.C., a los 18 días del mes de febrero del año 2026.

Además, suscribieron el siguiente acuerdo marco para el funcionamiento del llamado «Espacio de Conversación Socio Jurídico» con el Gobierno Nacional.

-El Gobierno Nacional y las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada reconocen que la Sierra Nevada de Santa Marta, así como los territorios y municipios circundantes, han vivido cerca de cuatro décadas de violencias persistentes que han afectado de manera profunda a la población civil y al territorio.

En este contexto, el primero de agosto del 2024, el Presidente de la República promulgó la Resolución no. 300 de 2024, por la cual autorizó la instalación de un Espacio de Conversación Sociojurídico y definió al Coordinador de la Delegación del Gobierno Nacional en este. Asimismo, se reconocieron a los miembros representantes de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada a través de las Resoluciones no. 335 y no. 425 de 2024 y no. 091 y no. 190 de 2025.

Desde entonces, el Gobierno Nacional y las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada acordaron distintos compromisos que derivaron en un desescalamiento inicial de las violencias y un estado avanzado del proceso, según lo previsto por la Ley 2272 del 2022. Asimismo, el Gobierno Nacional ha liderado el alistamiento institucional para el desarrollo de las transformaciones territoriales en los municipios de Dibulla (La Guajira), Ciénaga y Santa Marta (Magdalena).

En aras de fortalecer el Espacio de Conversación Sociojurídico, reunidos en sesión de trabajo en la ciudad de Bogotá D.C. a los 18 días del mes de febrero de 2026, los representantes del Gobierno Nacional y de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada suscriben el presente Acuerdo, orientado a definir compromisos que fortalezcan el funcionamiento del Espacio de Conversación Sociojurídico.

Objetivo general:

-Establecer los compromisos entre el Gobierno Nacional y las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada en el marco de la Ley 2272 de 2022, orientados al desmantelamiento de este grupo y al sometimiento a la justicia, así como al

desescalamiento de las violencias y a la promoción de transformaciones orientadas a la construcción de paz territorial, con especial énfasis en los municipios de Dibulla, en el departamento de La Guajira, y Ciénaga y Santa Marta, en el departamento del Magdalena Características y compromisos:

• El Espacio de Conversación Sociojurídico tiene como fundamento la construcción de paz territorial: el desescalamiento de las violencias, las transformaciones territoriales, y el tránsito al Estado de derecho y a la

ciudadanía plena de los miembros de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada.

• En el marco del Espacio de Conversación Sociojurídico se suscribirán acuerdos especiales orientados a la protección de la población civil, de las personas sujetas de especial protección y de los niños, niñas y adolescentes, en concordancia con el Derecho Internacional Humanitario y de conformidad con lo previsto en el artículo 30 común a los Convenios de Ginebra.

• El Gobierno Nacional seguirá liderando las políticas, programas, proyectos y acciones orientadas a las transformaciones territoriales en los municipios de Dibulla (La Guajira), Ciénaga y Santa Marta (Magdalena), en coordinación con las entidades territoriales y con la participación incidente de las comunidades y sus organizaciones.

• Las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada reiteran el compromiso de abstenerse de entorpecer, condicionar, obstaculizar o interferir en la ejecución de los programas, proyectos y acciones liderados por el Gobierno Nacional y por las autoridades locales en el marco de este proceso.

En relación con el tránsito al estado de derecho y a la ciudadanía plena de las autodefensas conquistadores de la Sierra Nevada, se abordarán los términos de sujeción a la justicia, teniendo en cuenta las condiciones más favorables; cualquier prerrogativa, tratamiento jurídico favorable o beneficio se encuentra condicionado a la colaboración efectiva con la administración de justicia y a su aporte real al esclarecimiento de la verdad, comprendiendo que el otorgamiento y alcance de estos corresponde exclusivamente a las autoridades judiciales competentes.

• El Gobierno Nacional y las autodefensas conquistadores de la Sierra Nevada se comprometen a seguir participando en el Espacio de Conversación Sociojurídico atendiendo al principio constitucional de buena fe, actuando con lealtad, rectitud y honestidad en el desarrollo del proceso.

• El Espacio de Conversación Sociojurídico podrá definir la creación de comisiones y grupos de trabajo temáticos, con el fin de adelantar los compromisos que sean suscritos. En estas, podrán participar delegados y funcionarios de entidades nacionales y autoridades judiciales, con el fin de adelantar los compromisos.

En las sesiones de trabajo del Espacio de Conversación Sociojurídico participarán los observadores militares y de la Policía Nacional delegados por el Ministerio de Defensa Nacional para acompañar este proceso.

La Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de los Estados Americanos (MAPP/OEA) seguirá acompañando con sus buenos oficios el desarrollo de este Espacio de Conversación Sociojurídico.

El Espacio de Conversación Sociojurídico definirá el conjunto de protocolos que regulen su correcto funcionamiento.

La Oficina del Consejero Comisionado de Paz, a través del Fondo de Programas Especiales para la Paz, seguirá garantizando los recursos necesarios para asegurar las condiciones logísticas y operativas requeridas para el funcionamiento del Espacio de Conversación Sociojurídico.