Cayó en Colombia alias «medio labio», primo de «Don Mario» y uno de los principales «narcos invisibles» del clan del golfo

–La Guardia Civil de España reportó este viernes la captura en Colombia de uno de los principales “narcos invisibles” del clan del golfo y principal operador financiero del narcotráfico de una red internacional, parcialmente neutralizada en octubre de 2025, que introducía más de 120 toneladas de cocaína anuales en Europa, a través de los principales puertos de España, Bélgica y Países Bajos.

Se trata de alias «medio labio», primo de Daniel Rendón Herrera, alias “Don Mario”, fundador del clan del golfo, y quien purga una pena de 35 años de cárcel en EE.UU. La investigación le atribuye al capturado el tráfico de más de 16 toneladas de cocaína en distintos países, así como el movimiento de cerca de 40 millones de euros en menos de seis meses.

La Guardia Civil informó que en conjunto con la Policía Nacional de Colombia, en el marco de la operación GULUPA II, hizo efectiva la captura en la ciudad de Medellín de alias “medio labio”, considerado uno de los principales operadores financieros del clan del golfo y referente de los denominados “narcos invisibles” o de cuarta generación.

#OperacionesGC | La #GuardiaCivil ha detenido en Colombia a uno de los principales "narcos invisibles" del Clan del Golfo.

La investigación se inició en el año 2022 por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, cuando se logró identificar a varios objetivos de alto valor (HVT), responsables de coordinar y organizar gran parte de la cocaína que cada año llegaba a los puertos europeos, culminado, con el arresto del conocido como “Medio Labio” en esta segunda fase, el completo descabezamiento de la rama logística y financiera del Clan del Golfo.

Según destaca la Guardia Civil Española, “medio labio” está considerado por los investigadores como uno de los máximos exponentes del narcotráfico internacional, que operan desde estructuras empresariales aparentemente legales, evitando la exposición directa y delegando en intermediarios y testaferros, para impedir su identificación, pero teniendo una capacidad logística incluso mayor.

El detenido habría desempeñado durante más de dos décadas funciones de dirección financiera, blanqueo de capitales y coordinación internacional para estructuras vinculadas a la banda criminal colombiana clan del golfo, garantizando el flujo económico y la disponibilidad de cargamentos de cocaína destinados a Europa.

La organización, parcialmente desarticulada en la primera fase de la operación GULUPA, mantenía contacto directo con proveedores del clan del golfo y había establecido alianzas con redes criminales en América y Europa, utilizando países de tránsito para asegurar envíos constantes a clientes europeos.

En este entramado, el ya detenido habría actuado como enlace financiero y estratégico entre los proveedores colombianos y las estructuras logísticas asentadas en Europa.

Del mismo modo, habría estado administrando la herencia criminal de su primo “Don Mario”, fundador del clan del golfo, y habría conseguido vincular a esta organización narcoterrorista con mafias europeas y con cárteles mexicanos, al tiempo que había consolidado una red de bodegas de acopio de cocaína en Costa Rica y República Dominicana, donde almacenaba cargamentos de hasta 20 toneladas.

Además, se encuentra vinculado con redes asociadas al Cártel de los Soles en Venezuela, articulando para ellos el tráfico de cocaína, a través de la ruta internacional Colombia – Venezuela – Europa y África.

La Guardia Nacional Española destacó que la detención de alias «medio labio» fue posible gracias al intercambio permanente de inteligencia con la Policía Nacional de Colombia dentro del marco de cooperación establecido en la operación GULUPA, considerada un hito en la lucha contra el narcotráfico internacional.

La operación policial fue desarrollada por el Grupo Central Antidroga de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, la Policía Nacional de Colombia (DIPOL), bajo la coordinación de EUROPOL y de la Unidad Técnica de Policía Judicial (UTPJ) a través del proyecto GDIN.

Daniel Rendón Herrera, conocido como alias «Don Mario», primo de alias «medio labio», se encuentra actualmente cumpliendo una condena de 35 años de prisión en los Estados Unidos, que le impuso en octubre de 2022, una jueza federal en Brooklyn tras declararse culpable de participar en una empresa criminal continua y conspirar para brindar apoyo material a una organización terrorista extranjera.

Rendón Herrera fue extraditado a territorio estadounidense en abril de 2018 después de agotar sus recursos legales en Colombia.

A pesar de estar en el extranjero, la justicia colombiana le impuso una pena de 36 años de prisión en julio de 2023 por 59 hechos delictivos cometidos por el bloque Centauros de las AUC entre 2002 y 2004, que incluyen homicidios, tortura y desaparición forzada.

Por ello, alias «Don Mario» deberá cumplir esta pena en Colombia una vez termine su tiempo en cárcel estadounidense.