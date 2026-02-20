Resultados de las loterías y chances de este viernes 20 de febrero de 2026 en Colombia
–Los siguientes son los resultados de las loterías y chances que jugaron este viernes 20 de febrero de 2026 en el territorio colombiano:
Dorado
Mañana 9662 – La 5ta 3 – Tarde 6059 – La 5ta 8
Culona
Día 6777 – Noche
Astro Sol
0760 – Signo Escorpión
Pijao de Oro
0423 – La 5ta 5
Paisita
Día 8267 – La 5ta 5 – Noche 2169
Chontico
Día 7972 – La 5ta 8 – Noche
Cafeterito
Tarde 6993 – La 5ta 1 – Noche
Sinuano
Día 4309 – La 5ta 6 – Noche
Cash Three
Día 386 – Noche
Play Four
Día 5590 – Noche
Samán
Día 0473
Caribeña
Día 0782 – La 5ta 5 – Noche
Motilón
Tarde 6080 – La 5ta 4 – Noche
Fantástica
Día 9109 – La 5ta 3 – Noche
Antioqueñita
Día 9655 – La 5ta 3 – Tarde 9267 – La 5ta 4