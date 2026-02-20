    • Nacional Resultados de las Loterías

    Resultados de las loterías y chances de este viernes 20 de febrero de 2026 en Colombia

    Ariel Cabrera Publicado el

    –Los siguientes son los resultados de las loterías y chances que jugaron este viernes 20 de febrero de 2026 en el territorio colombiano:

    Dorado
    Mañana 9662 – La 5ta 3 – Tarde 6059 – La 5ta 8

    Culona
    Día 6777 – Noche

    Astro Sol
    0760 – Signo Escorpión

    Pijao de Oro
    0423 – La 5ta 5

    Paisita
    Día 8267 – La 5ta 5 – Noche 2169

    Chontico
    Día 7972 – La 5ta 8 – Noche

    Cafeterito
    Tarde 6993 – La 5ta 1 – Noche

    Sinuano
    Día 4309 – La 5ta 6 – Noche

    Cash Three
    Día 386 – Noche

    Play Four
    Día 5590 – Noche

    Samán
    Día 0473

    Caribeña
    Día 0782 – La 5ta 5 – Noche

    Motilón
    Tarde 6080 – La 5ta 4 – Noche

    Fantástica
    Día 9109 – La 5ta 3 – Noche

    Antioqueñita
    Día 9655 – La 5ta 3 – Tarde 9267 – La 5ta 4

