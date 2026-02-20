Fuerzas Militares incautan helicóptero vinculado a redes criminales

–En una operación conjunta, el Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Fiscalía General de la Nación decomisaron un helicóptero Hughes 500 y un motor aeronáutico que era utilizado por grupos criminales.

La acción incluyó tres diligencias de allanamiento y registro en los municipios de Funza y Cota en Cundinamarca y el aeródromo de Guaymaral en Bogotá.

En el operativo participaron tropas del Grupo de Caballería Mediano número 13 Tequendama de la XIII Tercera Brigada del Ejército, en coordinación con el Comando Aéreo de Transporte Militar (Catam) y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI).

Durante la inspección técnica, peritos aeronáuticos detectaron que los remaches de la plaqueta de identificación de la aeronave no corresponden a los originales de fábrica, lo que sugiere una posible adulteración de su identidad estructural.

El mando militar destacó que este resultado representa un golpe directo a las capacidades logísticas y financieras de las organizaciones criminales que operan en el centro del país. Con esta incautación, el Estado colombiano cierra espacios a la ilegalidad y debilita los recursos utilizados para el transporte de insumos o productos del narcotráfico.

La aeronave fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad que adelantará los estudios técnicos pertinentes para establecer su trazabilidad definitiva, autenticidad y situación legal en los registros aeronáuticos.