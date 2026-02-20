    • Judicial Nacional

    Policía incauta $330 millones en billetes falsos

    –La Policía de Tránsito decomisó 330 millones de pesos en billetes falsos que eran transportados en un vehículo de servicio público en la ciudad de Palmira, en el departamento del Valle del Cauca.

    El automotor, que cubría la ruta Cali-Medellín, fue interceptado en la vía Cencar – Aeropuerto y en la inspección se encontró el cargamento compuesto por 6.600 unidades en denominación de $50.000.

    Como responsable del ilícito fue capturado un individuo, quien confesó que había recibido el pago de 2 millones de pesos por el traslado del dinero ilícito.

    En otro operativo, en la vía entre Buenaventura-Buga, también Valle del Cauca, la Policía de Tránsito, incautó 110 millones de pesos, estos sí autenticos o legales, al parecer producto de transacciones relacionadas con el narcotráfico.

