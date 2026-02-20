Llega a La Media Torta ‘Muestras para no delinkir 13’ con concierto gratis este 21 febrero

Foto: Idartes.

El Instituto Distrital de las Artes (Idartes) te invita al concierto gratis ‘Muestras para no delinkir 13’, que se realiza este sábado 21 de febrero de 2026, en el emblemático Teatro al aire libre La Media Torta de Bogotá, a partir de las 10:00 a. m. Este evento, será la cita con más de 25 artistas en tarima, entre ellos Keenwan, Askoman, Relatos de La Fría, Santacruz Medina, SmithBox y todo un cartel de ‘Rap Underground de Bogotá Soacha y La Sabana’. ¡Entrada gratis hasta completar aforo!

En la icónica Media Torta de Bogotá, llega Uno de los festivales más representativos de la escena underground de la ciudad regresa con una parrilla de lujo seleccionada por nueve jurados reconocidos en el movimiento Hip Hop.

Conoce detalles de este concierto gratis en la Teatro al aire libre La Media Torta, en la siguiente publicación en la red social Instagram:

Una programación pensada para públicos apasionados por la música y el arte, que quieran compartir con los amigos, el parche y la familia en un ambiente lleno de energía y creatividad, donde la diversidad de sonidos, propuestas escénicas y expresiones culturales se convierte en un punto de encuentro para celebrar el talento local y la cultura de ciudad.

La cita es en el Teatro al aire libre La Media Torta de Bogotá, ubicado en la carrera Octava #15-46.