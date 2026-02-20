Brigada veterinaria gratis ofrecerá atención a perros y gatos en La Candelaria este sábado 21 de febrero

Foto: Alcaldía Local de La Candelaria.

La Alcaldía Local de La Candelaria convoca a los habitantes del centro de Bogotá, a participar en una nueva jornada y brigada médico veterinaria para mascotas, que se realizará el sábado 21 de febrero de 2026, desde las 9:00 a. m., en el sector de Las Aguas. ¡Conoce detalles y participa, es gratis!

En esta jornada se brindarán servicios gratuitos para perros y gatos, entre ellos valoración clínica, vacunación, desparasitación e implantación de microchip. Con esta iniciativa se busca fortalecer el bienestar animal y fomentar la tenencia responsable de los animales de compañía en La Candelaria.

“La protección y el bienestar de nuestros animales de compañía también hacen parte del cuidado integral de nuestra comunidad. Con esta brigada queremos apoyar a las familias de La Candelaria y fortalecer la tenencia responsable en la localidad”, afirmó la alcaldesa Local de La Candelaria, Angélica María Angarita Serrano.

La brigada contará con 50 cupos disponibles. Las personas interesadas deben inscribirse previamente a través del número 319 337 7943, en horario de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

Como requisitos, los participantes deben ser residentes de La Candelaria, presentar fotocopia del documento de identidad del tenedor, mayor de edad, y copia de un recibo público no mayor a tres meses.

La cita es en la calle 18 #1-91, en el sector de Las Aguas.