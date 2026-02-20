Murió a los 53 años el actor Eric Dane, estrella de ‘Anatomía de Grey’ y ‘Euphoria’

–El actor estadounidense Eric Dane, mayormente conocido por su trabajo en las series ‘Anatomía de Grey’ y ‘Euphoria’, falleció este jueves, según informó su familia a People.

«Con gran pesar, les informamos que Eric Dane falleció el jueves por la tarde tras una valiente batalla contra la esclerosis lateral amiotrófica», indica un comunicado entregado al medio.

La ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica), es una enfermedad neurodegenerativa que afecta las neuronas motoras, causando debilidad muscular progresiva, parálisis y problemas para hablar, tragar o respirar. No tiene cura, pero hay tratamientos para manejar síntomas.

Dane murió menos de un año después de que anunciara su diagnóstico.

«Pasó sus últimos días rodeado de queridos amigos, su devota esposa y sus dos hermosas hijas, Billie y Georgia, que eran el centro de su mundo», señala el comunicado en el que su familia pidió privacidad.

«A lo largo de su viaje con la ELA, Eric se convirtió en un apasionado defensor de la concienciación y la investigación, decidido a marcar la diferencia para otros que se enfrentaban a la misma lucha. Siempre se le echará de menos y se le recordará con cariño. Eric adoraba a sus fans y está eternamente agradecido por las muestras de cariño y apoyo que ha recibido», añade el comunicado.

«Puede que algunos de ustedes me conozcan por series de televisión, como ‘Anatomía de Grey’, en la que interpreto a un médico. Pero hoy estoy aquí para hablar brevemente como paciente que lucha contra la ELA», afirmó Eric en junio del año pasado.

En septiembre, recibió el premio al Defensor del Año de la ALS Network en reconocimiento a su dedicación a promover la concienciación y el apoyo a los enfermos de ELA.

MUY TRISTE NOTICIA ? El actor ERIC DANE falleció a los 53 años debido a la enfermedad de esclerosis lateral amiotrófica que enfrentó durante los últimos años. Es principalmente reconocido por el papel del Dr. Mark Sloan del drama médico Grey’s Anatomy. Descanse en paz. pic.twitter.com/r1rvRfGwtU — Gaby Meza ? (@GabyMeza8) February 20, 2026

Sam Levinson, creador de ‘Euphoria’, dijo de él en Variety: «Estoy destrozado por la pérdida de nuestro querido amigo Eric. Trabajar con él fue un honor. Ser su amigo fue un regalo. La familia de Eric está en nuestras oraciones. Que su recuerdo sea una bendición». Alyssa Milano ha querido darle su último adiós en Instagram: «No puedo dejar de ver ese brillo en el ojo de Eric justo antes de decir algo que podía hacer que escupieras tu bebida o replantearte toda tu perspectiva. Tenía un sentido del humor muy afilado. Amaba el absurdo de las cosas. Mi corazón está con las personas que tuvieron la suerte de ser su hogar».

Dane nació el 9 de noviembre de 1972, creció en el norte de California. Cuando tenía siete años, su padre, arquitecto y veterano de la Marina, falleció de un disparo, según el actor. (Información RT).