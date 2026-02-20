Demandan en EE.UU. a la plataforma Roblox por exponer a menores: «Es una ventana para los depredadores sexuales»

–(Imagen @Roblox). Las autoridades del condado de Los Ángeles, en Estados Unidos, informaron este jueves que demandaron a la popular plataforma en línea Roblox, bajo el argumento de que expone a los niños a contenido sexual, explotación y predadores virtuales.

En una querella presentada en el tribunal superior de Los Ángeles, el condado alegó que la compañía no modera de forma adecuada su contenido y que sus sistemas de verificación etarios no cumplen su propósito.

La acción legal se produce justo cuando avanza también en Los Ángeles un juicio contra los gigantes de las redes sociales, como Facebook, demandados por considerar que sus algoritmos tienen el propósito de provocar adicción, especialmente en adolescentes.

«Esta demanda tiene que ver con proteger a los niños de depredadores en línea y de contenido inapropiado», dijo Hilda Solís, presidenta de la Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles.

«Roblox tiene la responsabilidad de mantener a los niños seguros, pero en cambio ha permitido que su plataforma se convierta en un lugar donde los menores pueden estar expuestos al acoso sexual y la explotación».

Roblox afirma que tiene alrededor de 144 millones de usuarios activos al día en todo el mundo, y que más del 40% de ellos son menores de 13 años.

Los usuarios crean, comparten y juegan a diversos juegos y otras experiencias, chatean entre sí y utilizan avatares personalizables.

La empresa se ha enfrentado desde hace tiempo a acusaciones de que no hace lo suficiente para proteger a los niños de contenido violento y sexual.

Un informe de 2024 de Hindenburg Research la describió como un «Paraíso pedófilo de contenido explícito», que expone a los niños al acoso sexual y a la pornografía.

Este mes el gobierno de Australia dijo que estaba buscando una reunión urgente con la empresa sobre la seguridad infantil.

La demanda presentada el jueves alega que Roblox no ha moderado adecuadamente el contenido generado por los usuarios, no ha aplicado las restricciones de edad ni ha revelado el alcance del material inapropiado y de los riesgos que representan los depredadores sexuales en la plataforma.

«No se trata de un pequeño fallo de seguridad. Se trata de una empresa que les da a los pedófilos potentes herramientas para cazar a niños inocentes y desprevenidos», dijo la abogada del condado de Los Ángeles, Dawyn R. Harrison.

En una declaración a la AFP, Roblox rechazó las acusaciones de la demanda y afirmó que la plataforma fue construida «con la seguridad en su núcleo».

«Contamos con avanzadas medidas de protección que monitorean nuestra plataforma en busca de contenido y comunicaciones dañinas», dijo un portavoz.

La empresa afirmó que actúa con rapidez contra las personas que incumplen sus normas y trabaja con las fuerzas del orden para que rindan cuentas. (Información DW).