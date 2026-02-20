La Nueva 13 avanza: Culmina fundición de zapata en eje seis del puente dos

Foto: IDU.

El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) anunció la culminación de la fundición de la zapata del eje seis del puente dos, en la intersección de la calle 13 con avenida Las Américas y carrera 50, en Puente Aranda.

Una zapata es la base de concreto que sostiene una estructura.

Uno de los procesos claves que se ejecutan en este tipo de estructuras es controlar la temperatura del concreto, para garantizar su correcta calidad y funcionamiento.

“Estamos fundiendo la zapata del eje seis del puente dos. Estamos fundiendo más o menos 350 metros cúbicos de concreto. Ese concreto es especial porque como son elementos tan grandes en fundir, es concreto con control de temperatura. La idea es garantizar que la obra esté ejecutada con calidad”, señaló Daniel Moreno, residente de estructuras del proyecto de La Nueva 13.

