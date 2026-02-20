Página de inicioEconomíaIndicadores Económicos Economía Nacional Indicadores Económicos Ariel Cabrera Publicado el viernes febrero 20, 2026 -Dólar TRM $3,691.34 (vigente 21, 22 y 23 de febrero) -Euro $ 4,351.50 -Bitcoin US$ 67.741,30 Tasa de Interés -DTF: 9,45% -UVR: $ 399,17 -Tasa de Usura 24,36% -Café US$ 3,27 -Petróleo Brent US$ 66,39 -Oro-Compra Banco de la República $ 564.937,45 DEJA UNA RESPUESTATu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *Comentario * Nombre * Correo electrónico * Web Δ Ariel Cabrera Ver todas las entradas Navegación de entradas Entrada anteriorBrigada veterinaria gratis ofrecerá atención a perros y gatos en La Candelaria este sábado 21 de febrero Entrada siguienteResultados de las loterías y chances de este viernes 20 de febrero de 2026 en Colombia También podría gustarte Nacional La seguridad será prioridad en las relaciones entre Colombia y Ecuador: Embajador Iván Briceño lunes enero 17, 2011 Economía Gobierno quiere reducir uso de efectivo en el país Giovanni Alarcón M. martes enero 27, 2015 Covid-19 Descartan COVID-19 en trabajador de las obras del Túnel de la Línea Iván Briceño lunes mayo 11, 2020 Nacional Diálogo Social, herramienta para lograr acuerdos y consensos Manuel Reyes Beltran jueves septiembre 13, 2018