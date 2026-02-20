-Dólar TRM $3,691.34 (vigente 21, 22 y 23 de febrero)

-Euro $ 4,351.50

-Bitcoin US$ 67.741,30

Tasa de Interés

-DTF: 9,45%

-UVR: $ 399,17

-Tasa de Usura 24,36%

-Café US$ 3,27

-Petróleo Brent US$ 66,39

-Oro-Compra Banco de la República $ 564.937,45