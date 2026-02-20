    • Economía Nacional

    -Dólar TRM $3,691.34 (vigente 21, 22 y 23 de febrero)
    -Euro $ 4,351.50
    -Bitcoin US$ 67.741,30

    Tasa de Interés

    -DTF: 9,45%
    -UVR: $ 399,17
    -Tasa de Usura 24,36%

    -Café US$ 3,27
    -Petróleo Brent US$ 66,39
    -Oro-Compra Banco de la República $ 564.937,45

