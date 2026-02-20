La Unidad Móvil de Empleo se encuentra en Barrios Unidos  hasta este 21 de febrero

Foto: Portal Bogotá

La Agencia Distrital de Empleo de Bogotá, a través de su Unidad Móvil de Atención llega a las localidades y barrios para acercar a los bogotanos y bogotanas que están en búsqueda de empleo, cursos de hoja de vida y otros servicios para que conectes con el mundo laboral. Asiste desde el lunes 16 al sábado 21 de febrero de 2026, al barrio Simón Bolívar, en el norte de Bogotá. Además, accede a más de 2.000 vacantes laborales disponibles con empresas aliadas.

Tipo de estímulo: Empleo

Ofertas de formación.

Conexión a puestos de trabajo y vacantes laborales con ‘Talento Capital’.

Asesoría para tu hoja de vida y empresarios/as.

Registro de hoja vida en la plataforma de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá.

Requisitos: Lleva tu hoja de vida, documento de identidad y accede gratis!