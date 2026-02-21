Colombia y Venezuela avanzan en integración energética

–En el marco de la consolidación de una agenda estratégica de cooperación energética entre Colombia y Venezuela, el ministro de Minas y Energía de Colombia, Edwin Palma, sostuvo un importante encuentro bilateral con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en el Palacio de Miraflores, en Caracas

La reunión permitió avanzar en temas clave como la importación de gas, la adecuación de infraestructura energética binacional y el fortalecimiento de las líneas de interconexión eléctrica entre las dos naciones, informó el ministgro Palma.

Durante el diálogo, las delegaciones resaltaron el compromiso de trabajar de manera conjunta para la seguridad energética regional y promover proyectos que beneficien tanto a Colombia como a Venezuela. “Este tipo de espacios nos permiten construir soluciones técnicas, sostenibles y con visión de largo plazo para garantizar abastecimiento confiable y mayor desarrollo productivo entre los pueblos hermanos”, destacó el ministro.

El encuentro precede la próxima reunión entre la presidenta venezolana (e ) Delcy Rodríguez y el presidente Gustavo Petro para profundizar en la cooperación bilateral en materia económica, energética y de infraestructura. Esta cumbre ha sido confirmada tras conversaciones entre ambos mandatarios, quienes acordaron realizarla en los próximos días, para continuar fortaleciendo la relación entre los dos países.

“Que la unidad sea felicidad para nuestros pueblos”, enfatizó Rodríguez.

¡Unidad energética para Colombia y Venezuela! Colombia y Venezuela han consolidado avances importantes en la integración energética regional, fortaleciendo una agenda estratégica que abarca la importación de gas natural, la interconexión eléctrica, el impulso de energías limpias… pic.twitter.com/ApbyIqPZLu — Minenergía (@MinEnergiaCo) February 21, 2026



Colombia y Venezuela reafirman con este diálogo político y técnico la importancia de construir una relación energética sostenible, basada en la complementariedad y el beneficio mutuo de sus pueblos. “Seguimos impulsando la cooperación con respeto, responsabilidad y una visión estratégica que aporte al bienestar de nuestras comunidades en el largo plazo”, añadió el ministro Palma.

Este avance forma parte de los esfuerzos coordinados de ambos gobiernos para promover la estabilidad, la integración energética y el desarrollo social de la región, en consonancia con los objetivos de política exterior y sectorial orientados por el presidente Gustavo Petro.

En la reunión también estuvieron presentes el presidente de PDVSA, Héctor Obregón; el presidente de Pequiven, Román Maniglia; el embajador de Colombia en Venezuela, Milton Rengifo y el embajador de Venezuela en Colombia, Carlos Eduardo Martínez Mendoza.