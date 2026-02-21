Fuerza Pública frena explotaciones de minería ilegal del clan del golfo en Antioquia

–En una operación conjunta, la Policia y la Fuerza Aerea destruyeron dos puntos claves de extracción ilícita de yacimientos mineros relacionados con las finanzas del cartel del clan del golfo., informó el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez.

En el operativo destruimos 16 excavadoras avaluadas en más de $8.500 millones. Esta maquinaria pesada era el brazo logístico de la explotación ilegal y permitía la extracción mensual de aproximadamente 22.100 gramos de oro. Cada máquina inutilizada representa menos recursos para la violencia y más protección para nuestras comunidades.

«Afectamos directamente las finanzas criminales que alimentan la violencia, la intimidación territorial y el daño al medio ambiente. La minería ilegal no solo destruye nuestros ecosistemas, también financia armas, reclutamiento y corrupción local. Al cortar esa fuente de ingresos, debilitamos su capacidad de daño al pueblo colombiano», destacó el jefe de la cartera de Defensa.