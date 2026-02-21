Trump notifica que subirá nuevo arancel global a un 15%

–El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado que subirá con efecto inmediato a un 15 por ciento el nuevo arancel a las importaciones de todos los países que aprobó el viernes, poco después de que el Supremo fallara en contra de su política de gravámenes. El importante anuncio lo realizó a través de su plataforma Truth Social.

«Como presidente de los Estados Unidos de América, aumentaré, con efecto inmediato, los aranceles globales del 10% anunciados el día anterior, hasta el nivel totalmente autorizado del 15%», escribió. Este aumento se basa en una «revisión exhaustiva» del fallo del máximo tribunal estadounidense”, declaró, denunciando una vez más esa decisión como «ridícula» y «extraordinariamente antiestadounidense».

Apenas unas horas antes, el viernes, Trump había anunciado desde el Despacho Oval la firma de una orden ejecutiva que imponía un nuevo arancel global del 10 por ciento, que estaba previsto que entrara en vigor el 24 de febrero por un período de 150 días, con exenciones sectoriales, en particular para la industria farmacéutica y para los bienes que ingresan a Estados Unidos en virtud del acuerdo con México y Canadá.

Esta nueva tasa del 15 por ciento se aplica a los países o bloques que han firmado acuerdos comerciales con Washington, como la Unión Europea (UE), Japón, Corea del Sur y Taiwán. De hecho, la ley que usó el mandatario en la nueva orden ejecutiva de aranceles solo permite incrementar los gravámenes hasta un 15 por ciento y por 150 días, por lo que no está claro cómo se articulará a largo plazo.

El dictamen del Supremo, emitido este viernes, afecta a la tarifa global base a las importaciones extranjeras y los llamados gravámenes «recíprocos» a los socios comerciales de la mayor economía del mundo, junto a aranceles adicionales del 25 por ciento a México y a Canadá. También se incluyen los aranceles a India y Brasil del 50 por ciento, en este último caso como represalia por la condena contra Jair Bolsonaro.

Según el fallo judicial, emitido por una mayoría de seis de los nueve jueces, Trump no puede justificar estos aranceles alegando una emergencia económica. Esta opinión contundente es aún más notable dado que la Corte Suprema está compuesta principalmente por jueces conservadores y se ha alineado repetidamente con el Partido Republicano.

DZC (EFE, AFP)