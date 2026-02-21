SuperSalud decidió hacerle una supervisión intensiva y permanente a Nueva EPS ante cúmulo de quejas y reclamos de afiliados

–La Superintendencia Nacional de Salud reportó que instaló un Seguimiento Permanente a la Nueva EPS, un mecanismo de control técnico semanal y obligatorio, orientado a ejercer una supervisión intensiva y continua sobre la operación de la entidad, mediante un proceso de seguimiento a la medida cautelar que será estricto, con vigilancia periódica y

evaluación semanal.

Destacó que «el propósito es proteger de manera efectiva los derechos en salud de más de once millones de afiliados, asegurar la estabilización de la red de prestadores mediante un control riguroso del flujo de recursos y fortalecer la articulación de todos los actores bajo un único espacio de control técnico y decisorio».

Esta instancia está conformada por las delegadas de la Superintendente Nacional de Salud Ad Hoc para Nueva EPS, la contralora designada para la intervención forzosa administrativa, el agente interventor de la Nueva EPS y su

equipo directivo, y tiene como objetivo identificar, priorizar y corregir de manera inmediata las alertas críticas detectadas en los territorios donde opera la EPS.

El organismo de control estableció que el seguimiento se fundamenta en el análisis de información objetiva y verificable, permitiendo clasificar los riesgos según su nivel de criticidad, definir planes de choque de ejecución inmediata y realizar verificación semanal de su cumplimiento, en el marco estricto de las funciones de inspección,

vigilancia y control.

Detalló que a la fecha, se han realizado dos sesiones formales de seguimiento,11 y 18 de febrero de 2026, con resultados en evaluación al cumplimiento de la medida y con sujeción a las medidas adicionales que corresponda adoptar, de acuerdo con la evolución de los hallazgos a qué haya lugar.

Estas actuaciones se desarrollan en el contexto de la medida cautelar de cesación provisional orientada a detener conductas que ponen en riesgo la vida, la integridad física de los pacientes y el adecuado uso de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud.