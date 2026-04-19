Chile: Así se produjo la primera expulsión de migrantes colombianos, bolivianos y ecuatorianos (VIDEO)

–El Gobierno del presidente chileno, José Antonio Kast, realizó el pasado jueves la primera expulsión masiva de migrantes en situación irregular, copiando la estrategia del presidente estadounidense Donald Trump. El Servicio de Migraciones de Chile señaló que así no solo materializó la salida de ciudadanos extranjeros, en situación irregular o con antecedentes penales, sino que da inicio formal a una política de control fronterizo estricto y ejecución efectiva de medidas pendientes.

El procedimiento se realizó en un avión Boeing 737 de la Fuerza Aérea de Chile (Fach) que llevó a sus países de origen a indocumentados de Bolivia, Ecuador y Colombia, en el marco de una nueva política migratoria impulsada por la nueva administración.

? #VIDEO El Gobierno encabezado por el presidente chileno, José Antonio Kast, informó el despegue del primer vuelo de expulsión de #migrantes en situación irregular, en el marco de una nueva política migratoria impulsada por la nueva administración#XinhuaNoticias pic.twitter.com/kfE5HWs0Vj — China Xinhua Español (@XHespanol) April 18, 2026

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, en una rueda de prensa afirmó que las autoridades buscarán aumentar la frecuencia de estos vuelos y también evaluarán la posibilidad de realizar expulsiones en buses y vuelos comerciales.

El gobierno de José Antonio Kast prevé expulsar a 300.000 migrantes irregulares en los cuatro años que dura su administración, Pavez evitó dar información específica al respecto.

El director de migraciones de Chile, Frank Sauerbaum Muñoz, aseguró que “2.180 venezolanos salieron de Chile voluntariamente desde que el presidente Kast ganó la elección”.

Detalles del operativo y perfil de los expulsados

El vuelo contempló la expulsión de 40 ciudadanos extranjeros (25 por medidas administrativas y 15 por orden judicial). Tras una escala técnica en Iquique, el avión continuó su ruta hacia Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), Quito (Ecuador) y Bogotá (Colombia), donde los pasajeros fueron entregados a las autoridades migratorias de sus respectivos países.

Este operativo marca el inicio de una política permanente de control migratorio, que se desplegará de manera continua y sin pausa mediante operaciones aéreas y terrestres orientadas a materializar expulsiones, reforzar la fiscalización y asegurar el cumplimiento efectivo de la ley en todo el territorio nacional, señaló el Servicio de Migraciones.

«No se trata de una acción aislada, sino del comienzo de un esfuerzo sostenido del Estado para restablecer el orden migratorio, con procedimientos regulares, coordinación interinstitucional y una presencia operativa constante frente al ingreso irregular y a quienes deban abandonar el país por resolución administrativa o judicial», subrayó.

De los 40 extranjeros expulsados en este vuelo, 30 registraban antecedentes asociados a delitos o conductas de alta gravedad, entre ellos receptación de vehículo motorizado, tráfico de drogas, robo con violencia, lesiones, amenazas, porte ilegal de arma y munición, robo con intimidación, robo en lugar habitado y robo por sorpresa.

Durante el primer mes de Gobierno del Presidente Kast se habrán concretado 156 expulsiones, en su gran mayoría de carácter administrativo. En igual período de 2022, durante el inicio del gobierno anterior, se materializaron 117 expulsiones. Esto significa que en el primer mes de la actual administración han sido ejecutadas 33 por ciento más expulsiones. Al mismo tiempo, con el operativo de esta semana la cifra de expulsados de la actual administración llega a 196.

La mayor concentración de expulsados en este primer mes corresponde a ciudadanos colombianos, seguidos por bolivianos, venezolanos, peruanos y ecuatorianos, lo que confirma que el Estado está actuando sobre los principales focos de presión migratoria detectados durante el período.

Los primeros resultados de esta política también muestran una baja significativa en el ingreso por paso no habilitado. Entre el 11 de marzo y el 11 de abril de este año se registraron 2.101 denuncias por ingreso clandestino al país. En igual período de 2022, esa cifra alcanzó 6.437.

La diferencia equivale a 4.336 casos menos, lo que representa una caída de 67,4 por ciento. Esta disminución da cuenta de un escenario distinto y de una señal clara de fortalecimiento de la autoridad del Estado en la frontera.

El Director Nacional del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, quien participó del operativo, reforzó su responsabilidad de materializar las expulsiones. «Nosotros tenemos un compromiso que lo vamos a cumplir, de intensificar ? tener a la brevedad vuelos para poder cumplir esta parte del ordenamiento migratorio. También van a haber salidas en buses, y, por lo tanto, nosotros no vamos a anunciar cuándo es el próximo vuelo por razones de seguridad interior, pero vamos a cumplir la promesa de que los próximos vuelos sean a la brevedad y no vamos a esperar mucho tiempo antes que podamos tener noticias. Todos los meses van a haber novedades en esta materia, y ese es el compromiso», señaló.

A ello se suma un aumento de las salidas voluntarias de ciudadanos extranjeros. Durante enero de 2026 se registraron 567 salidas, en febrero 749 y en marzo 515, acumulando 1.831 durante el primer trimestre informado.

Estas cifras muestran que Chile ha comenzado a recuperar capacidad de control migratorio, con medidas concretas. Los resultados son verificables y efectuan una política orientada a restablecer el orden, reforzar la seguridad y hacer cumplir la ley, concluyó.