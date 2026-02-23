Alias Gabriela fue condenada a 21 años de cárcel por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay

–Tras avalar el preacuerdo suscrito con la Fiscalía, una juez penal del circuito especializado de Bogotá condenó a Katherine Andrea Martínez Martínez, alias «Gabriela», por su participación en el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido el 7 de junio de 2025, en el barrio Modelia, en el occidente de Bogotá.

Luego de valorar y aprobar los términos del preacuerdo suscrito entre la Fiscalía y Katherine Andrea Martínez Martínez, una juez penal del circuito especializado de Bogotá condenó a la mujer por su participación en el magnicidios del senador y precandidato presidencial Miguel… pic.twitter.com/NbkTA4yvym — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) February 23, 2026

En el curso de la investigación se conoció que la procesada hizo parte de un grupo delincuencial dedicado a los homicidios selectivos y otros actos ilícitos, y habría sido contactada por Elder José Arteaga Hernández, uno de los señalados articuladores del crimen, para que se involucrara en la acción ilegal y recogiera en la localidad de Suba una pistola tipo Glock que había sido modificada para aumentar su letalidad.

Martínez Martínez cumplió con la actividad encomendada, recibió y trasladó el arma de fuego a inmediaciones del parque El Golfito; y, a bordo de un vehículo, se la entregó a Arteaga Hernández, quien a su vez se la dio al adolescente que disparó contra la víctima.

En atención a la aceptación voluntaria de estos y otros hechos posteriores, fue sentenciada a 21 años y 2 meses de prisión por los delitos de homicidio, concierto para delinquir; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, todas las conductas agravadas.

Katherine Andrea Martínez Martínez deberá cumplir la pena privada de la libertad en centro carcelario.