Así se debe hacer el Registro Bici en Bogotá este 2026

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá.

El Registro Bici permite asociar los datos personales de los ciudadanos con los de su bicicleta. Este instrumento le facilita a los ciclistas demostrar la propiedad de su vehículo ante un posible hurto y a la Policía de Bogotá, a la Fiscalía General de la Nación y otras autoridades, regresar de manera ágil las bicicletas recuperadas. ¡Te contamos cono hacer este proceso en 2026!

En la página ?? https://registrobicibogota.movilidadbogota.gov.co/#!/ , en la opción puntos en vía encuentras las ubicaciones de las próximas jornadas.

Asimismo, los Centros Locales de Movilidad, que puedes ubicar ingresando haciendo clic quí, son puntos permanentes donde también puedes realizar el Registro Bici. La atención para adelantar este trámite es el primer día hábil de cada semana de 7:00 a. m a 4:30 p. m y jueves de 8:00 a. m a 4:30 p. m.

¿Cómo hacer el Registro Bici en Bogotá de manera virtual?

Además de asistir a los puntos en vía, cuentas con la opción de hacer el registro virtualmente .

Los pasos son los siguientes:

Ingresa a ?? https://registrobicibogota.movilidadbogota.gov.co/rdbici/#/login

Crear tu usuario e ingresa.

Ingresa los datos de tu bicicleta ( marca, color, tipo de bicicleta, número serial del marco y modelo) y diligencia la declaración juramentada.

Incluye cuatro fotografías diferentes.

Finalizado el proceso, recibirás el comprobante de Registro Bici en tu correo electrónico. También lo podrás descargar ingresando con tu usuario a la plataforma en la opción Mis bicicletas.

¿Cómo traspasar la bicicleta?

Puedes traspasar la bicicleta a otro usuario. El nuevo propietario de la bici debe estar registrado en el sistema y aceptar el traspaso del registro.