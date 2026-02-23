Hombre es capturado con cocina portátil para la fabricación de estupefacientes

El procedimiento se llevó a cabo en el barrio Venecia. La ciudadanía alertó a través de la Línea de Emergencias 123 sobre la presencia de una persona en actitud sospechosa en las inmediaciones del sector hotelero del barrio. Con la información suministrada, los uniformados realizaron la verificación correspondiente y lograron ubicarlo.

Durante el registro, se le encontró, dentro de una maleta, un arma de fuego con 124 cartuchos, más de 250 gramos de clorhidrato de cocaína y 12 gramos de ácido para elaborar tusi. También se logró incautar una estufa eléctrica y una licuadora, elementos que, al parecer, eran utilizados para el procesamiento de sustancias ilícitas.

El capturado y los elementos incautados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación y un juez de la República le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario. Esta persona contaba con antecedentes judiciales por este mismo delito, entre otros.

Recuerde denunciar cualquier hecho contrario a la convivencia o delictivo en la ciudad a través de la Línea de Emergencias 123. La denuncia es clave para lograr las sanciones o procesos investigativos que permitan la lucha contra el crimen y contribuir a que Bogotá camine segura.