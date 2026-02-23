EE.UU bombardea otra «narcolancha» en el Caribe y son tres muertos más

–Un nuevo ataque contra una lancha de narcotraficantes dejó al menos tres hombres abatidos en el Caribe este lunes, anunció el Comando Sur de Estados Unidos.

Washington comenzó a atacar embarcaciones cargadas de drogas a principios de septiembre y el último ataque eleva la cifra de muertos de la campaña a por lo menos 150.

«La embarcación transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Caribe y estaba involucrada en operaciones de narcotráfico», señaló en la red social X el Comando Sur, responsable de las fuerzas estadounidenses en la región.

On Feb. 23, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known… pic.twitter.com/XUHImPAZik — U.S. Southern Command (@Southcom) February 23, 2026

Los bombardeos contra presuntas embarcaciones de narcotraficantes tanto en el Caribe como en el Pacífico suman ya más de 120 muertos. Los ataques se reanudaron la segunda semana de febrero, después de que el pasado 3 de enero EE.UU. atacara Venezuela y capturara al dictador Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores para trasladarlos a su territorio para ser juzgados por narcotráfico.

El gobierno de Donald Trump insiste en que está en guerra contra «narcoterroristas» que operan en América Latina, mientras que sus críticos afirman que los ataques constituyen ejecuciones extrajudiciales.

Estados Unidos invoca la misma legislación que le permitió por más de dos décadas los ataques contra grupos yihadistas en África y Asia, como Al Qaeda, tras los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001.

Vigilance in the Caribbean:

The elite warriors of Joint Task Force Southern Spear stand ready around the clock in the Western Hemisphere, committed to safeguarding the homeland. U.S. military forces deployed in the #SOUTHCOM area of responsibility are supporting… pic.twitter.com/v0flESygIW — U.S. Southern Command (@Southcom) February 23, 2026

TRADUCCIÓN:

8:00

Vigilancia en el Caribe:

Los guerreros de élite de la Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur están listos las 24 horas del día en el hemisferio occidental, comprometidos a salvaguardar la patria.

Fuerzas militares estadounidenses desplegadas en el #SOUTHCOM El área de responsabilidad está apoyando #OpSouthernSpear, operaciones dirigidas por @DeptofWar, y @POET’ prioridad para proteger la patria.

———–

Además, la gran fuerza naval desplegada por el Pentágono en el Caribe ha incautado petroleros que han intentado sacar el crudo del territorio venezolano. (Información DW y RT).