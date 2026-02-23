Atención: Este 23 de febrero cierran inscripciones para talleres del Club de Ciencias Maloka 2026
Foto: Secretaría de Cultura
Maloka, el centro interactivo de Bogotá, invita a niños y niñas entre los 10 y 12 años a vivir una experiencia científica única durante el primer semestre de 2026 con el Club de Ciencias: Explorar el cambio y las escalas. Inscripciones hasta el 23 de febrero de 2026. Entrada con costo.
Este programa formativo propone un acercamiento práctico a la ciencia, donde el aprendizaje ocurre a través de la experimentación, la observación y la creación.
Participa en las 14 sesiones para investigar, crear y programar
A lo largo de 14 sesiones prácticas, las y los niños participantes podrán:
- Medir su entorno con instrumentos diseñados por ellos mismos.
- Observar microorganismos en charcos de agua.
- Diseñar e imprimir sus primeros modelos en 3D.
- Programar robots.
- Presentar un proyecto científico ante la comunidad.
Cada actividad está pensada para fortalecer habilidades en pensamiento crítico, creatividad, trabajo colaborativo y comunicación científica.
Explorar el cambio y las escalas
Durante el proceso, los participantes explorarán dos grandes ideas científicas:
- El cambio, entendido como transformación constante en la naturaleza y en los sistemas.
- Las escalas, desde lo microscópico hasta lo macroscópico, para comprender cómo fenómenos pequeños pueden tener impactos significativos.
En este espacio, la ciencia no solo se aprende: se experimenta, se cuestiona y se construye colectivamente.
- Inscripciones: Hasta el 23 de febrero de 2026.
- Fechas del club: 28 de febrero al 13 de junio de 2026.
- Horario: 9:00 a. m.
- Lugar: Maloka, el centro interactivo de Bogotá, ubicado en la carrera 68D #24A-51.
- Entrada: Con costo.
El Club de Ciencias de Maloka es una oportunidad para que niñas y niños desarrollen habilidades científicas mientras exploran el mundo que los rodea desde la curiosidad y la innovación.