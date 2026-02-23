Atención: Este 23 de febrero cierran inscripciones para talleres del Club de Ciencias Maloka 2026

Foto: Secretaría de Cultura

Maloka, el centro interactivo de Bogotá, invita a niños y niñas entre los 10 y 12 años a vivir una experiencia científica única durante el primer semestre de 2026 con el Club de Ciencias: Explorar el cambio y las escalas. Inscripciones hasta el 23 de febrero de 2026. Entrada con costo.

Este programa formativo propone un acercamiento práctico a la ciencia, donde el aprendizaje ocurre a través de la experimentación, la observación y la creación.

Participa en las 14 sesiones para investigar, crear y programar

A lo largo de 14 sesiones prácticas, las y los niños participantes podrán:

Medir su entorno con instrumentos diseñados por ellos mismos.

Observar microorganismos en charcos de agua.

Diseñar e imprimir sus primeros modelos en 3D.

Programar robots.

Presentar un proyecto científico ante la comunidad.

Cada actividad está pensada para fortalecer habilidades en pensamiento crítico, creatividad, trabajo colaborativo y comunicación científica.

Explorar el cambio y las escalas

Durante el proceso, los participantes explorarán dos grandes ideas científicas:

El cambio, entendido como transformación constante en la naturaleza y en los sistemas.

Las escalas, desde lo microscópico hasta lo macroscópico, para comprender cómo fenómenos pequeños pueden tener impactos significativos.

En este espacio, la ciencia no solo se aprende: se experimenta, se cuestiona y se construye colectivamente.

Inscripciones: Hasta el 23 de febrero de 2026.

Fechas del club: 28 de febrero al 13 de junio de 2026.

Horario: 9:00 a. m.

Lugar: Maloka, el centro interactivo de Bogotá, ubicado en la carrera 68D #24A-51.

Entrada: Con costo.

El Club de Ciencias de Maloka es una oportunidad para que niñas y niños desarrollen habilidades científicas mientras exploran el mundo que los rodea desde la curiosidad y la innovación.