    Atención: Este 23 de febrero cierran inscripciones para talleres del Club de Ciencias Maloka 2026

    Giovanni Alarcón M. Publicado el

    Imagen de varios niños tomando los talleres en Maloka.Foto: Secretaría de Cultura

    Maloka, el centro interactivo de Bogotá, invita a niños y niñas entre los 10 y 12 años a vivir una experiencia científica única durante el primer semestre de 2026 con el Club de Ciencias: Explorar el cambio y las escalas. Inscripciones hasta el 23 de febrero de 2026. Entrada con costo.

    Este programa formativo propone un acercamiento práctico a la ciencia, donde el aprendizaje ocurre a través de la experimentación, la observación y la creación.

    Participa en las 14 sesiones para investigar, crear y programar

    A lo largo de 14 sesiones prácticas, las y los niños participantes podrán:

    • Medir su entorno con instrumentos diseñados por ellos mismos.
    • Observar microorganismos en charcos de agua.
    • Diseñar e imprimir sus primeros modelos en 3D.
    • Programar robots.
    • Presentar un proyecto científico ante la comunidad.

    Cada actividad está pensada para fortalecer habilidades en pensamiento crítico, creatividad, trabajo colaborativo y comunicación científica.

    Explorar el cambio y las escalas

    Durante el proceso, los participantes explorarán dos grandes ideas científicas:

    • El cambio, entendido como transformación constante en la naturaleza y en los sistemas.
    • Las escalas, desde lo microscópico hasta lo macroscópico, para comprender cómo fenómenos pequeños pueden tener impactos significativos.

    En este espacio, la ciencia no solo se aprende: se experimenta, se cuestiona y se construye colectivamente.

    • Inscripciones: Hasta el 23 de febrero de 2026.
    • Fechas del club: 28 de febrero al 13 de junio de 2026.
    • Horario: 9:00 a. m.
    • Lugar: Maloka, el centro interactivo de Bogotá, ubicado en la carrera 68D #24A-51.
    • Entrada: Con costo.

    El Club de Ciencias de Maloka es una oportunidad para que niñas y niños desarrollen habilidades científicas mientras exploran el mundo que los rodea desde la curiosidad y la innovación.

