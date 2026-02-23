Bogotá protege y reconoce las 70 lenguas nativas que se hablan en Colombia

Foto: Secretaría de Gobierno

El Día Nacional de las Lenguas Nativas se conmemoró este 21 de febrero, según la Ley 1381 de 2010. La administración distrital se suma al reconocimiento del valor cultural y patrimonial de las lenguas propias de los pueblos étnicos del país y promueve su protección y preservación.

En Colombia se hablan más de 70 lenguas nativas, entre las cuales están el romaní del pueblo Gitano, lenguas criollas como el creole de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y el palenquero de San Basilio de Palenque. De este total, 65 son lenguas indígenas.

Bogotá: territorio de diversidad lingüística

Bogotá es un territorio de encuentro y diversidad cultural. En la capital habitan más de 20 pueblos indígenas, entre ellos los Wayúu, Kankuamo, Zenú, Kubeo y Coreguaje, además de los catorce que integran el Consejo Consultivo Distrital: Muiscas (de Bosa y Suba), Kichwa, Nasa, Inga, Yanacona, Kamëntsá, Ambiká Pijao, Wounaan Nonam, Eperara Siapidara, Los Pastos, Tubu, Uitoto y Misak Misak. Estos pueblos cuentan con la Casa del Pensamiento Indígena, un espacio para la transmisión de saberes y la atención social, cultural y jurídica con enfoque diferencial étnico y en su lengua propia.

El pueblo Rrom o gitano, con presencia mayoritaria en Puente Aranda y Kennedy, también hace parte del patrimonio cultural de Bogotá. Allí cuentan con la Casa Gitana de los Derechos. La población negra y afrocolombiana dispone de la Casa Afro, y la comunidad Raizal tiene su sede en Teusaquillo, denominada ‘Piis a Huom’ (pedacito de casa).

Reconocer las lenguas nativas es proteger la memoria

Las lenguas nativas son expresión de identidad y memoria colectiva. Bogotá reafirma su compromiso con su visibilización y fortalecimiento como parte esencial de la diversidad cultural que vive en la ciudad y de expresión colectiva de los pueblos étnicos que la habitan para la transmisión de sus conocimientos ancestrales, fortalecer su identidad y proteger su memoria.