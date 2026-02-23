Conozca cómo opera el CAI de la Calle 80 en Engativá: 21 policías refuerzan la seguridad en la localidad

Foto: Secretaría de Seguridad

Después de más de 12 años sin prestar servicio, el CAI de la Calle 80 volvió a operar como punto estratégico para el fortalecimiento de la seguridad en el noroccidente de Bogotá. Su reapertura representa un avance clave hacia la presencia de la Policía de Bogotá en una zona fundamental para la movilidad y la convivencia ciudadana.

Ubicado en la calle 80 con carrera 116A, en el barrio El Cortijo de la localidad de Engativá, este CAI entra nuevamente en funcionamiento completamente dotado y con 21 uniformados encargados de atender los requerimientos de la comunidad. Entre estos requerimientos está realizar patrullajes preventivos y mejorar la capacidad de reacción ante cualquier situación que afecte la seguridad.

El CAI tendrá cubrimiento directo en los barrios Gran Granada, El Cortijo, una parte de Ciudadela Colsubsidio y Villas de Granada, además del sector del Puente de Guadua. También reforzará la vigilancia en una de las ciclorrutas más transitadas de la ciudad: la que conecta Lisboa con Villas de Granada, que es utilizada diariamente por cientos de ciudadanos.

A esto se suma el acompañamiento permanente en el corredor vial de la calle 80, especialmente en su salida hacia el occidente. Este es uno de los principales accesos de entrada y salida de Bogotá hacia la región metropolitana.

La reactivación de este CAI permite fortalecer la seguridad en un corredor estratégico que concentra alto flujo vehicular, comercio, transporte público y movilidad de peatones y ciclistas. También facilita la redistribución del pie de fuerza en otros sectores de la localidad de Engativá, optimizando la capacidad operativa en zonas limítrofes con Suba.

Más de 10.300 residentes de El Cortijo, Villas de Granada y el sector de la PTAR Salitre se beneficiarán de una mayor presencia policial, patrullajes constantes y acompañamiento permanente a familias y comerciantes.

“Con la reactivación del CAI de la Calle 80 seguimos fortaleciendo nuestra capacidad operativa en puntos estratégicos de la ciudad. Aquí estamos recuperando infraestructura para ponerla al servicio de la ciudadanía, con más presencia, más patrullaje y mayor capacidad de reacción. La seguridad se construye en el territorio con proximidad y resultados concretos para las comunidades”, aseguró el secretario de Seguridad, Convivencia y Justicia, César Restrepo.

Con esta reapertura, la ciudad avanza en el fortalecimiento de su infraestructura de seguridad y en una estrategia basada en la proximidad, la prevención y la presencia continua en el territorio, para que la seguridad se sienta en los barrios y en la vida cotidiana de quienes habitan y transitan el noroccidente de Bogotá.